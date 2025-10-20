Kappa Club : vivre des expériences uniques

Depuis 2014, Kappa Club réinvente le club de vacances en alliant le confort d’un tout inclus 4 ou 5 étoiles à la richesse d’une immersion culturelle. Repos, activités sportives, club enfants et événements de soirée restent essentiels, mais un supplément d’âme vient enrichir ce programme.



Les équipes Kappa ouvrent les portes des 42 clubs répartis sur près de 20 destinations, proposent des moments privilégiés, intenses et respectueux et font découvrir une destination autrement, sans longs périples ni contraintes



Conçu pour les voyageurs en quête de sens et de découvertes, chaque séjour devient bien plus qu’une simple parenthèse de détente. Les hôtes profitent d’un accompagnement francophone et d’un cadre semi-privatif, tout en se plongeant dans les traditions locales.