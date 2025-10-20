TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club, le club de vacances ouvert sur la découverte


Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de découverte dans ses clubs.


Rédigé par Boomerang Voyages le Lundi 27 Octobre 2025

Un concept qui va au-delà du club de vacances traditionnel

Depuis 2014, Kappa Club réinvente le club de vacances en alliant le confort d’un tout inclus 4 ou 5 étoiles à la richesse d’une immersion culturelle. Repos, activités sportives, club enfants et événements de soirée restent essentiels, mais un supplément d’âme vient enrichir ce programme.

Les équipes Kappa ouvrent les portes des 42 clubs répartis sur près de 20 destinations, proposent des moments privilégiés, intenses et respectueux et font découvrir une destination autrement, sans longs périples ni contraintes

Conçu pour les voyageurs en quête de sens et de découvertes, chaque séjour devient bien plus qu’une simple parenthèse de détente. Les hôtes profitent d’un accompagnement francophone et d’un cadre semi-privatif, tout en se plongeant dans les traditions locales.

Les Instants Kappa : un pilier de l’expérience

C’est ainsi qu’ont vu le jour les Instants Kappa, des sorties immersives incluses dans le séjour, sans supplément. Ces moments partagés avec les équipes et la population locale sont devenus la signature de l’expérience Kappa Club, pour un voyage plus humain et sincère.

Aujourd’hui, chaque séjour inclut 3 à 4 Instants Kappa, conçus pour offrir une découverte authentique. Les clients peuvent ainsi partager un repas chez l’habitant, vivre des moments tournés vers la spiritualité en échangeant avec des moines bouddhistes ou même passer une soirée au rythme local, qu’il s’agisse d’un concert sur une place emblématique ou d’une démonstration sportive typique.

Il ne s’agit là que d’un aperçu des +100 expériences proposées à travers le monde. Chaque Instant étant adapté à son environnement, au club et à la destination, pour garantir une immersion juste, respectueuse et unique.

Renouveler l’offre

Pour cet hiver, chaque destination proposera de nouveaux Instants Kappa, garantissant aux clients fidèles une expérience renouvelée à chaque séjour. Une stratégie qui porte ses fruits puisque la marque affiche un excellent taux de repeaters proche des 40 %, signe d’une vraie adhésion à cet ADN. Parmi ces nouveautés, la thématique “Vis ma vie” invite à passer une journée ou une demi-journée au rythme des habitants, pour découvrir leur quotidien.

En Thaïlande, les voyageurs pourront partager la vie d’une famille Moken : participer à une pêche traditionnelle, observer leurs savoir-faire ou les aider aux préparatifs du repas et partager un déjeuner au village. Une fois de plus, la proposition se fait loin des parcours touristiques classiques.

Autre nouveauté forte : le Paddle Sunrise ! Dès l’aube, les vacanciers rejoignent la plage de Ban Nam Khem, sont guidés par l’équipe Kappa et rencontrent des habitants avant de rejoindre sur un bateau thaï traditionnel, ancré au large, en paddle. À bord, un petit-déjeuner typique, qui a été préparé par un commerçant local, leur est servi. Tandis que le soleil se lève sur l’horizon, les clients partagent un moment rare et authentique, en parfaite connexion avec la nature et la population locale.

Un séjour clé en main mais non formaté

Pour les agences, les avantages sont clairs :

Une offre différenciante : des expériences uniques et incluses dans la prestation.

Un produit flexible : des formules modulables avec possibilités de départ et d’arrivée quotidiens depuis divers aéroports de province, permettant aux clients de choisir la durée de leur séjour, loin des traditionnels créneaux du samedi au samedi.

Un outil innovant d’aide à la vente : le podcast immersif permet de se projeter dans l’univers Kappa et de mieux présenter l’expérience aux clients.

Des clients satisfaits : grâce à une ambiance conviviale, francophone et attentive à chaque détail.

✔ Une brochure enrichie de nouveaux produits pour cet hiver 2025-2026 : le Kappa Club Grand Mirage Resort & Thalasso 5* à Bali et le Kappa Club Dickwella Resort & Spa 4* au Sri Lanka ; trois nouveautés en Thaïlande avec le Kappa Club Avani+ Koh Lanta Krabi Resort 5*, le Kappa Club The ShellSea Krabi 5* et le Kappa Club Cape Panwa Phuket 5* ; le Kappa Club Dhawa Ho Tram 5* au Vietnam ; le Kappa Club Kenzi Azghor 5* au Maroc ; et enfin le Kappa Club Aldiana Zanzibar Kwanza 5*.

Des ventes déjà dynamiques puisque les réservations pour l’été 2026 sont déjà ouvertes !

Contact Kappa Club – Boomerang Voyages



Tags : Boomerang Voyages, Kappa Club
  Actus sur WhatsApp
 
