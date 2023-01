Kappa Club, candidat aux Césars du Voyage Responsable

Le Green challenge, c'est une manière d'impliquer les petits voyageurs dans la vie locale et de permettre un impact positif à destination. Leurs bonnes actions serviront à récolter des dons, redistribués par la suite à des associations et ONG locales.



En début de séjour et dès la première inscription du voyageur en herbe au Fun Club, un profil dédié est créé sur l’application interne du Green Challenge.



Pendant le séjour, le jeune héros participe à des activités culturelles, écologiques, pédagogiques et associatives, réparties dans le programme d’animations de sa semaine.



Pour chaque bonne action enregistrée, il récolte des Kap’Pépites.



Enfin, à la fin du séjour et toujours grâce à l’application, les animateurs calculent le montant total des Kap’Pépites récoltées au cours du séjour par chaque enfant.



Pour chaque dizaine de Kap’Pépites gagnées, 10€ sont ajoutés à la trésorerie du petit voyageur. Cette somme est remise sous forme de dons à des associations et ONG locales.



Chaque enfant peut décider quelle association profitera de ses Kap’Pépites, transformées en euros.