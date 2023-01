Alma Mundi, candidat aux Césars du Voyage Responsable

Depuis 2019, Alma Mundi organise des escapades « Nature et gastronomie » avec le magazine Rustica.



Le premier, « Cueillette des champignons » en Normandie, a tout de suite rencontré un grand succès, non démenti depuis : chaque année en novembre, le tour-opérateur réalise deux séjours réunissant 40 personnes chacun.



Le concept : 3 jours / 2 nuits en tout inclus avec conférence d’un mycologue, visites aux alentours (en car), une journée de cueillette avec un spécialiste et des cours de cuisine autour du champignon par un Chef étoilé.



En plus de valoriser la région de Bagnoles de l’Orne, ce concept permet d’attirer des touristes en dehors des périodes d’affluence et de contribuer à la réduction du surtourisme.



Les autres escapades proposées : « Découverte de la truffe en Provence » en janvier et mars, « Les oiseaux migrateurs de l’Ile de Ré » en mai, « Les vins biodynamiques d’Alsace » en septembre… et de nombreuses autres thématiques sont en cours de création.



Alma Mundi propose également des séjours thalasso incluant un pack de soins et massages, des conférences et des ateliers dispensés par les spécialistes des centres pour apprendre les gestes qui font du bien, et des visites en étoile dans la région. Ces séjours thématiques sont aussi organisés durant les périodes creuses.



Ce choix permet de bénéficier de meilleurs tarifs sans nuire à la qualité des prestations proposées, avec la volonté de favoriser le mieux être des participants et leur apprendre à prendre soin d’eux.



Une « écologie humaine » qui contribue à se maintenir en bonne santé et donc à diminuer la consommation de médicaments et les visites médicales.