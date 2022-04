Appli mobile TourMaG



Césars du Voyage Responsable : “Il y a une urgence à agir dans notre métier…” L'interview de Fabien da Luz, DG associé - En partenariat avec “Le Petit Fûté” - Dépôts candidatures imminent - Votes en septembre prochain

Fabien da Luz, directeur associé de TourMaG.com, est l'une des chevilles ouvrières de la 1ère édition des "Césars du Voyage Responsable". Après un appel à candidatures qui sera lancé dans les prochains jours, l'opération de dépouillement débutera véritablement en septembre par une phase de votes qui durera 6 mois. Au lendemain du Ditex et du Voyage des Patrons, il revient sur cet événement, qui sera organisé en étroit partenariat avec le "Petit Fûté" pour le volet grand public.

TourMaG.com - Vous organisiez déjà les “Palmes du tourisme durable”, pourquoi changer un concept qui avait fait ses preuves ?



Fabien da Luz : “En effet, les “Palmes” ont été un grand succès. Mais depuis, le covid et la crise sanitaire sont passés par là.



Aussi avons-nous décidé de nous appuyer sur notre expérience passée pour rebondir et inventer un nouveau concept, davantage dans l'air du temps..."



TourMaG.com - Qu’entendez-vous par là ?



Fabien da Luz : “Il y a une urgence à agir dans notre métier, à encourager les professionnels, quels qu’ils soient et sans anathème à aller vers un tourisme durable et responsable. Et ceci sans faire de distinguo ni barrage à telle ou telle catégorie, de manière à récompenser tous les efforts..."



TourMaG.com - Pourquoi est-il essentiel d'encourager les initiatives ?



Fabien da Luz : “Parce qu'il faut rendre accessible le voyage responsable à tous. Et j'insiste là-dessus : toutes les catégories et tous les métiers doivent pouvoir concourir de même que les entreprises de toutes tailles, petites, moyennes ou grandes. Nous avons d'ailleurs prévu des catégories spécifiques, en fonction de ce que "pèsent" les candidats, pour comparer ce qui est comparable.



Ce que nous souhaitons c’est encourager les bonnes volontés quelque soit le secteur d'activité.

"Nous accueillons aussi toutes les initiatives autour du RSE..." Et si toutes les entreprises font des efforts, quelle que soit leur taille et leur activité, alors on obtient un véritable résultat, concret, immédiat et c’est ça la philosophie des Césars Du Voyage Responsable.



Je précise également que nous accueillons aussi toutes les initiatives autour du RSE qui vont de pair avec les actions écologiques, car tout est lié. Si nous voulons un monde meilleur, nous devons regarder la réalité en face et nous prendre en main pour construire cet avenir vertueux auquel nous aspirons tous."



TourMaG.com - Pouvez-vous citer des exemples concrets ?



Fabien da Luz : " Bien sûr. Je peux vous citer plusieurs : Ponant, lauréat en 2020, qui a éliminé l'utilisation du fuel lourd remplacé par un combustible vertueux; La Méridionale, lauréat en 2018, pour son initiative de connexion Électrique des Navires à Quai; MSC Croisières avec l'installation de filtres sur leur navires qui réduisent de 85% des émissions d'oxyde d'azote et 97% des oxydes de soufre; Salaün Holidays, lauréat en 2018, pour la réduction de son empreinte carbone avec le reboisement des forêts bretonnes; Le Groupe Barrière, lauréat en 2018, pour son « challenge anti gaspi » et la sensibilisation de ses Chefs; Terres des Andes, lauréat en 2017, qui propose des voyages "sur mesure", en individuel et en très petits groupes à la rencontre des habitants d'Amérique Latine."

1er salon virtuel permanent du voyage responsable en France TourMaG.com - Quels sont les changements notables du nouvel événement et ses principales caractéristiques ?



Fabien da Luz : “Tout d’abord, nous avons voulu démocratiser cet évènement et le rendre plus « mainstream », en allant chercher la brique manquante du grand public.



C’est pour cette raison que j'ai convaincu le Petit Futé qui, comme nous, est la référence des médias d’information en BtoC. De cette manière, les voyageurs vont pouvoir également constater les efforts de tous les partenaires/candidats, et voter pour les initiatives qui leur plaisent le plus.



Nous allons, d'ailleurs, reprendre la publication de notre média



Attendez vous donc à tout savoir de ce qui ce fait dans le domaine du voyage responsable et durable, car je souhaite rappeler que Les Césars Du Voyage Responsable, ont aussi pour objectif de produire un média de qualité autour de l’actualité responsable des acteurs du tourisme.



Et c’est ce média qui sera accessible via TourMaG et le Petit Futé, et qui sera également le support de promotion des candidatures aux Césars Du Voyage Responsable.



Ensuite Les Césars Du Voyage Responsable, vont également devenir, dans le prolongement, le premier salon virtuel permanent du voyage responsable en France car nous allons mettre à contribution notre plateforme dédiée aux événements digitaux. En effet tous les partenaires/candidats disposeront d’une vitrine permanente tout au long de l’année pour présenter leurs actions.



C’est au même endroit que les professionnels, comme le grand public, pourront déposer leur vote, mais aussi interagir avec l’entreprise candidate afin de vivre l’expérience proposée.



Le projet qui aura reçu le plus de votes au total sur l’opération, recevra également un chèque dont le montant dépendra du succès de cette édition."



TourMaG.com - Quels "Césars" attribuerez vous et comment financerez-vous l'opération ?



Fabien da Luz : Il y aura 8 catégories (*) avec 3 lauréats par catégorie à savoir : le Prix du Jury, le Prix des Professionnels et le Prix du Public pour les votants du Petit Futé. On table sur d’autres nouveautés sur le plan médiatique qui arriveront progressivement.



Il y aura aussi des grands sponsors « Vertueux », qui constitueront des HUB de plusieurs projets "responsables" autour de leur destination ou regroupement de destinations, en France ou à l’étranger. Ils doivent parrainer un ou plusieurs projets afin que le concept soit plus cohérent et plus engagé."



TourMaG.com - Justement, quel est votre plan de communication ?



Fabien da Luz : “Parmi nos partenaires nous avons, par exemple, TV5 MONDE, qui nous a confirmé sa participation en tant que partenaire média. La chaîne investira même du temps d’antenne pour valoriser l’opération. Nous allons aussi donner la possibilité aux candidats/sponsors de venir « pitcher » leur projet sur notre plateau TV, à Marseille.



Cette vidéo sera ensuite intégrée à leur espace de présentation. On y recevra également le jury, des experts des questions environnementale et tout un programme d’informations en LIVE.



Démarrage en septembre avec une période des votes de 6 mois Je précise aussi que TourMaG réalise 20% de son audience dans 200 pays (4 000 000 de visites depuis l’étranger sur les 12 dernier mois) du monde entier. C'est aussi une belle opportunité pour faire rayonner les actions de tous les participants à l’international.



TourMaG.com - A quelle date aura lieu la 1ère édition des Césars Du Voyage Responsable?



Fabien da Luz : Après une phase d'appel à candidatures qui va débuter très prochainement, l'opération se déroulera en plusieurs temps. En septembre, notamment, débutera une période des votes qui durera 6 mois de septembre 2022 à mars 2023.



C’est pour nous le temps nécessaire pour atteindre un maximum d’audience pour l'événement et que chaque projet puisse avoir l’opportunité d’être compris et soutenu.



Chaque candidature doit pouvoir organiser sa promotion tout au long de cette période pour engager un maximum de votants. Ensuite nous organiserons la cérémonie de remise des Césars du Voyage Responsable.



La plateforme, elle, restera accessible jusqu’en septembre 2023, avant de passer à l’édition suivante et permettra aux lauréats d’afficher leur distinction de mars à septembre 2023.



Et je souhaite que cela favorise les prises de contacts avec les agences de voyages et leur clients, afin de leur faire vivre une expérience d’évasion plus vertueuse. Je rappelle, enfin, que nous allons également réaliser une web série qui valorisera les lauréats, car nous aimons aller sur le terrain pour montrer les initiatives récompensés."



Pour terminer, j'insiste sur le fait que les sponsoring permettent à toutes les entreprises du tourisme de candidater gratuitement.



Même si vous n'avez pas pas de projets durable à proposer, vous pouvez sponsoriser l'événement en achetant une table pour le dîner de gala et l'une de nos formules de parrainage de projets, de visibilité autour de la cérémonie des Césars du Voyage Responsable ou de sponsoring de notre média "Voyages Responsables" !





