26 ans de partages... merci pour ce moment !

Chers amis, partenaires et lecteurs,



Tout a commencé en 1998, dans un modeste garage de la rue de la Palud dans le centre de Marseille.



Armé de ma passion pour le journalisme, la technologie et le voyage, j’avais l’ambition de fonder un journal professionnel sur le voyage.



Faute de moyens, j'étais condamné à l'innovation. Mais, ça m'allait bien. D'abord seul, j'ai rapidement été rejoint par Céline et Fabien. J'étais loin d'imaginer alors que cette aventure durerait plus d’un quart de siècle de ma vie et embarquerait toute ma famille.



À l'époque, Internet balbutiait, Google venait de naître, les blogs n'existaient pas, et la presse considérait le numérique comme une mode passagère. Les voyages se préparaient avec des guides papier et des cartes routières impossibles à plier correctement.



Aujourd'hui, en rangeant mon bureau et en feuilletant archives et souvenirs, je mesure le privilège extraordinaire qui a été le mien : transformer ma curiosité pour le monde en métier et parcourir 126 pays sur notre belle planète. Désolé pour le bilan carbone, mais on n'en parlait pas à l'époque… Cqfd !