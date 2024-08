Sondage : près de 90% d’abonnés payants satisfaits… et vous ?

Depuis le lancement des abonnements payants en octobre 2021, nous n'avions jamais consulté nos abonnés sur leur expérience.



D’abord parce qu’il fallait une transition, après plus de 20 ans de gratuité totale. Ensuite, techniquement, nous devions installer ce nouveau business modèle.



Aujourd’hui c’est chose faite : une partie (hélas, minoritaire) des professionnels a compris que face à la décrue des budgets publicitaires et à la concentration des acteurs, nous n’avions d’autre choix que restreindre et faire payer nos contenus.



Depuis bientôt trois ans, nous avons engrangé 1500 abonnés (payants) au total avec trois types d’abonnement : PREMIUM à 83 euros an, FUTUROSCOPIE (133 euros/an) et le MEMBERSHIP CLUB (483 euros/an) dédié aux patrons et dirigeants.