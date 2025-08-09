Small Luxury Hotels lance la collection Wellbeing et élargit son portefeuille mondial

Le 15 août 2025, à l’occasion de la Journée internationale de la détente, Small Luxury Hotels of the World (SLH) a dévoilé The Restless Traveller Report, une étude réalisée auprès de 6 000 adultes au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie, qui met en évidence la fatigue croissante des voyageurs et le rôle du voyage pour favoriser le repos physique, émotionnel et mental.
Selon les résultats de l’enquête, 72% des participants se disent fatigués, et 60% jugent que la vie moderne ne permet pas un véritable repos.
Pourtant, 89% estiment que le voyage constitue un moyen efficace de se ressourcer, notamment en pleine nature ou lors de séjours axés sur le bien-être.
Des chiffres qui viennent appuyer le déploiement de la nouvelle collection Wellbeing de SLH : une sélection de 15 hôtels de luxe à travers le monde dédiés au bien-être holistique.
Collection Wellbeing : thérapies personnalisées, activités créatives...
Dans ces établissements, l’expérience dépasse le simple Spa : thérapies personnalisées, activités créatives, programmes de fitness sur-mesure, cuisine saine et immersion culturelle y sont proposés.
Chaque établissement a été validé par des experts en bien-être, dont la rédactrice Spa Susan D’Arcy et la sophrologue Dominique Antiglio.
Les membres du SLH Club bénéficient en outre d’un accès exclusif à l’application BeSophro, proposant des séances guidées pour réduire le stress et le décalage horaire.
15 hôtels pour la collection Wellbeing
Les 15 hôtels fondateurs de la collection Wellbeing sont :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
• Acro Suites, Crète, Grèce, à partir de 464€ par nuit, petit-déjeuner inclus ;
• eriro, Ehrwald, Autriche, à partir de 1 510€ par nuit en formule pension complète ;
• Euphoria Retreat, Mystras, Grèce, à partir 512 € par nuit, petit-déjeuner inclus ;
• FORESTIS, Brixen, Italie, à partir de 501 € par nuit, petit-déjeuner inclus ;
• HUBERTUS Mountain Refugio Allgäu, Balderschwang Bayern, Allemagne, à partir de 674 € par nuit, pension complète ;
• Miramonti Boutique Hotel, Merano, Italie, à partir de 515 € par nuit, petit-déjeuner inclus ;
• Oasyhotel, San Marcello Piteglio, Italie, à partir de 470 € par nuit, petit-déjeuner inclus ;
• Quinta da Comporta, Carvalhal, Portugal, à partir de 450 € par nuit, petit-déjeuner inclus ;
• Teranka, Formentera, Espagne, à partir de 690 € par nuit, petit-déjeuner inclus.
Asie-Pacifique
• Bhutan Spirit Sanctuary, Shaba, Bhoutan, à partir de 860 € par nuit, en pension complète ;
• Gangtey Lodge, vallée de Phobjikha, Bhoutan, à partir de 660 € par nuit, petit-déjeuner et dîner inclus ;
• Keemala, Phuket, Thailande, à partir de 870 € par nuit, petit-déjeuner inclus ;
• Namia River Retreat, Hoi An, Vietnam, à partir de 600 € par nuit, petit-déjeuner inclus.
Amériques
• Castle Hot Springs, Morristown, Arizona, États-Unis, à partir de 1 780 € par nuit, en pension complète ;
• Rio Perdido, Bagaces, Costa Rica, à partir de 270 € par nuit, petit-déjeuner inclus.
49 nouveaux établissements en 2025
Parallèlement, SLH poursuit sa croissance mondiale avec l’ajout de 49 nouveaux hôtels au premier semestre 2025, portant son portefeuille à plus de 620 établissements dans 90 pays.
Ces nouvelles adresses incluent des ouvertures à Florence, Courchevel, Grand Cayman, Porto Rico, en Roumanie ou encore à Munich, ainsi que des établissements en Asie et en Amérique.
