Small Luxury Hotels lance la collection Wellbeing et élargit son portefeuille mondial

Les 15 hôtels fondateurs de la collection Wellbeing sont :



Europe, Moyen-Orient et Afrique



• Acro Suites, Crète, Grèce, à partir de 464€ par nuit, petit-déjeuner inclus ;



• eriro, Ehrwald, Autriche, à partir de 1 510€ par nuit en formule pension complète ;



• Euphoria Retreat, Mystras, Grèce, à partir 512 € par nuit, petit-déjeuner inclus ;



• FORESTIS, Brixen, Italie, à partir de 501 € par nuit, petit-déjeuner inclus ;



• HUBERTUS Mountain Refugio Allgäu, Balderschwang Bayern, Allemagne, à partir de 674 € par nuit, pension complète ;



• Miramonti Boutique Hotel, Merano, Italie, à partir de 515 € par nuit, petit-déjeuner inclus ;



• Oasyhotel, San Marcello Piteglio, Italie, à partir de 470 € par nuit, petit-déjeuner inclus ;



• Quinta da Comporta, Carvalhal, Portugal, à partir de 450 € par nuit, petit-déjeuner inclus ;



• Teranka, Formentera, Espagne, à partir de 690 € par nuit, petit-déjeuner inclus.



Asie-Pacifique



• Bhutan Spirit Sanctuary, Shaba, Bhoutan, à partir de 860 € par nuit, en pension complète ;



• Gangtey Lodge, vallée de Phobjikha, Bhoutan, à partir de 660 € par nuit, petit-déjeuner et dîner inclus ;



• Keemala, Phuket, Thailande, à partir de 870 € par nuit, petit-déjeuner inclus ;



• Namia River Retreat, Hoi An, Vietnam, à partir de 600 € par nuit, petit-déjeuner inclus.



Amériques



• Castle Hot Springs, Morristown, Arizona, États-Unis, à partir de 1 780 € par nuit, en pension complète ;



• Rio Perdido, Bagaces, Costa Rica, à partir de 270 € par nuit, petit-déjeuner inclus.