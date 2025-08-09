TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Small Luxury Hotels lance la collection Wellbeing et élargit son portefeuille mondial

15 hôtels bien-être et 49 nouvelles ouvertures


Small Luxury Hotels of the World lance sa collection Wellbeing - une sélection de 15 hôtels à travers le monde dédiée au bien-être holistique - et enrichit son portefeuille avec 49 nouvelles adresses en 2025.


Rédigé par le Mardi 19 Août 2025

Small Luxury Hotels of the World lance sa collection Wellbeing - Depositphotos @belchonock
Small Luxury Hotels of the World lance sa collection Wellbeing - Depositphotos @belchonock
CroisiEurope
Le 15 août 2025, à l’occasion de la Journée internationale de la détente, Small Luxury Hotels of the World (SLH) a dévoilé The Restless Traveller Report, une étude réalisée auprès de 6 000 adultes au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie, qui met en évidence la fatigue croissante des voyageurs et le rôle du voyage pour favoriser le repos physique, émotionnel et mental.

Selon les résultats de l’enquête, 72% des participants se disent fatigués, et 60% jugent que la vie moderne ne permet pas un véritable repos.

Pourtant, 89% estiment que le voyage constitue un moyen efficace de se ressourcer, notamment en pleine nature ou lors de séjours axés sur le bien-être.

Des chiffres qui viennent appuyer le déploiement de la nouvelle collection Wellbeing de SLH : une sélection de 15 hôtels de luxe à travers le monde dédiés au bien-être holistique.

Collection Wellbeing : thérapies personnalisées, activités créatives...

Autres articles
Dans ces établissements, l’expérience dépasse le simple Spa : thérapies personnalisées, activités créatives, programmes de fitness sur-mesure, cuisine saine et immersion culturelle y sont proposés.

Ces hôtels, répartis en Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie-Pacifique et Amériques, combinent repos, reconnexion et résilience, tout en mettant l’accent sur l’intelligence émotionnelle.

Chaque établissement a été validé par des experts en bien-être, dont la rédactrice Spa Susan D’Arcy et la sophrologue Dominique Antiglio.

Les membres du SLH Club bénéficient en outre d’un accès exclusif à l’application BeSophro, proposant des séances guidées pour réduire le stress et le décalage horaire.

15 hôtels pour la collection Wellbeing

Les 15 hôtels fondateurs de la collection Wellbeing sont :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

• Acro Suites, Crète, Grèce, à partir de 464€ par nuit, petit-déjeuner inclus ;

eriro, Ehrwald, Autriche, à partir de 1 510€ par nuit en formule pension complète ;

Euphoria Retreat, Mystras, Grèce, à partir 512 € par nuit, petit-déjeuner inclus ;

FORESTIS, Brixen, Italie, à partir de 501 € par nuit, petit-déjeuner inclus ;

HUBERTUS Mountain Refugio Allgäu, Balderschwang Bayern, Allemagne, à partir de 674 € par nuit, pension complète ;

Miramonti Boutique Hotel, Merano, Italie, à partir de 515 € par nuit, petit-déjeuner inclus ;

Oasyhotel, San Marcello Piteglio, Italie, à partir de 470 € par nuit, petit-déjeuner inclus ;

Quinta da Comporta, Carvalhal, Portugal, à partir de 450 € par nuit, petit-déjeuner inclus ;

Teranka, Formentera, Espagne, à partir de 690 € par nuit, petit-déjeuner inclus.

Asie-Pacifique

Bhutan Spirit Sanctuary, Shaba, Bhoutan, à partir de 860 € par nuit, en pension complète ;

Gangtey Lodge, vallée de Phobjikha, Bhoutan, à partir de 660 € par nuit, petit-déjeuner et dîner inclus ;

Keemala, Phuket, Thailande, à partir de 870 € par nuit, petit-déjeuner inclus ;

Namia River Retreat, Hoi An, Vietnam, à partir de 600 € par nuit, petit-déjeuner inclus.

Amériques

Castle Hot Springs, Morristown, Arizona, États-Unis, à partir de 1 780 € par nuit, en pension complète ;

Rio Perdido, Bagaces, Costa Rica, à partir de 270 € par nuit, petit-déjeuner inclus.

49 nouveaux établissements en 2025

Parallèlement, SLH poursuit sa croissance mondiale avec l’ajout de 49 nouveaux hôtels au premier semestre 2025, portant son portefeuille à plus de 620 établissements dans 90 pays.

Ces nouvelles adresses incluent des ouvertures à Florence, Courchevel, Grand Cayman, Porto Rico, en Roumanie ou encore à Munich, ainsi que des établissements en Asie et en Amérique.


Lu 280 fois

Tags : small luxury hotels
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
TourMaG

Brand news LuxuryTravelMaG

Les dernières actualités d’Explora Journeys : l’offre spéciale « un été unique », prolongée

Les dernières actualités d’Explora Journeys : l’offre spéciale « un été unique », prolongée
Explora Journeys, la marque de voyages en mer d'exception du MSC Group, connaît une croissance...
Dernière heure

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs

Small Luxury Hotels lance la collection Wellbeing et élargit son portefeuille mondial

Expo universelle d’Osaka : déjà 3 millions de visiteurs pour le Pavillon France

Mandelieu surfe sur une fréquentation estivale en forte hausse

Brand News

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence
À l’issue d’un sondage auprès du secteur, 360Sharing transforme le DITEX. L’édition 2026 se tiendra...
Les annonces

NAUTIL - Assistant(e) de Production H/F - CDI - (Paris 17e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Crèches sur Saone (71))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
Distribution

Distribution

Lisez "Rodrigues, as-tu du cœur ?", sur le pouvoir de guérison du voyage

Lisez "Rodrigues, as-tu du cœur ?", sur le pouvoir de guérison du voyage
Partez en France

Partez en France

Mandelieu surfe sur une fréquentation estivale en forte hausse

Mandelieu surfe sur une fréquentation estivale en forte hausse
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Expo universelle d’Osaka : déjà 3 millions de visiteurs pour le Pavillon France

Expo universelle d’Osaka : déjà 3 millions de visiteurs pour le Pavillon France
Production

Production

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs
AirMaG

AirMaG

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional
Transport

Transport

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes
La Travel Tech

La Travel Tech

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Small Luxury Hotels lance la collection Wellbeing et élargit son portefeuille mondial

Small Luxury Hotels lance la collection Wellbeing et élargit son portefeuille mondial
HotelMaG

Hébergement

Marriott finalise le rachat de citizenM

Marriott finalise le rachat de citizenM
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
CruiseMaG

CruiseMaG

Star of the Seas, le nouveau fleuron de Royal Caribbean, a commencé ses opérations

Star of the Seas, le nouveau fleuron de Royal Caribbean, a commencé ses opérations
TravelJobs

Emploi & Formation

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyages d’affaires : comment les collaborateurs dépensent-ils l’argent de leur entreprise ?

Voyages d’affaires : comment les collaborateurs dépensent-ils l’argent de leur entreprise ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias