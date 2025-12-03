Il est devenu de plus en plus difficile de pouvoir annoncer une liste de tendances supposées s’ancrer dans la société et orienter son avenir.



Tous les instituts du monde et toutes les grandes enseignes y vont de leurs couplets affirmatifs, reflétant plus leur arrogance qu’une vérité de plus en plus volatile, oscillant entre une actualité composée de faits réels et d’analyses souvent trop hâtives.



Dans le seul secteur du tourisme, non seulement les grands groupes comme Booking et Expédia et Skyscanner ou Amadeus ont investi ce terrain mais nombreux sont les magazines en lignes inondant les écrans de leurs prédictions pour 2026 : les meilleures destinations, les capitales les plus romantiques, les stations de ski les plus « cosy », les parcours en train les plus passionnants…



Et comme il n’y a pas de vérités mathématiques dans ces prédictions sorties souvent de l’on ne sait quelle IA, celles-ci peuvent évoluer et totalement se transformer d’un écran à un autre. Soit se répéter.



Plus durable, la presse papier essaie d’être plus réfléchie dans ses annonces, mais cette année, il me semble que nous devrons tous faire face à des approximations, énoncées dans l’urgence de dire et écrire quelque chose de spectaculaire, avant les autres médias qui, ensuite, à n’en pas douter, s’en inspireront ou les recopieront.