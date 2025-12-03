TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Que nous réservent les mois à venir ? La réponse n’existe qu’en partie tant l’information est devenue pléthorique, rapide, vraie et fausse à la fois. Or, c’est elle qui façonne nos opinions et nos comportements et les fait s’évaporer ou au contraire s’ancrer dans nos façons d’être. Déjà évoquées dans plusieurs articles, nous revenons sur ce sujet incontournable en début d’année. Mais, en prenant des précautions.


Rédigé par le Mardi 6 Janvier 2026

Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition
Il est devenu de plus en plus difficile de pouvoir annoncer une liste de tendances supposées s’ancrer dans la société et orienter son avenir.

Tous les instituts du monde et toutes les grandes enseignes y vont de leurs couplets affirmatifs, reflétant plus leur arrogance qu’une vérité de plus en plus volatile, oscillant entre une actualité composée de faits réels et d’analyses souvent trop hâtives.

Dans le seul secteur du tourisme, non seulement les grands groupes comme Booking et Expédia et Skyscanner ou Amadeus ont investi ce terrain mais nombreux sont les magazines en lignes inondant les écrans de leurs prédictions pour 2026 : les meilleures destinations, les capitales les plus romantiques, les stations de ski les plus « cosy », les parcours en train les plus passionnants…

Et comme il n’y a pas de vérités mathématiques dans ces prédictions sorties souvent de l’on ne sait quelle IA, celles-ci peuvent évoluer et totalement se transformer d’un écran à un autre. Soit se répéter.

Plus durable, la presse papier essaie d’être plus réfléchie dans ses annonces, mais cette année, il me semble que nous devrons tous faire face à des approximations, énoncées dans l’urgence de dire et écrire quelque chose de spectaculaire, avant les autres médias qui, ensuite, à n’en pas douter, s’en inspireront ou les recopieront.


Quelques « tendances » en gestation

Néanmoins, au cœur de ce fatras d’informations sociologiques sur nous-mêmes (provenant dans le meilleur des cas d’enquêtes sérieuses et solides réalisées par des instituts réputés comme Ifop, Opinionway…) nous pouvons sans risque de trop nous tromper, décrypter quelques phénomènes sociétaux incontestables et une actualité hélas bien réelle.

« Peace and love » : le grand retour

Beaucoup auront remarqué que les vœux adressés cette année mentionnent très souvent l’espoir de paix ! Une nouveauté dans nos pays qui, depuis 80 ans, se croyaient à l’abri des conflits et des guerres au point d’avoir négligé leurs investissements en défense.

A nos frontières et éparpillés à travers le monde, fragilisant bon nombre de destinations touristiques plus exposées que d’autres, ce retour à un sentiment très partagé de peur galvanise les demandes de sécurité.

Par la même occasion, l’opinion semble se renforcer dans l’idée que l’amour, l’amitié, le lien, la solidarité, la bienveillance et la gentillesse sont des valeurs indéfectibles qu’il convient d’adopter pour contrer intolérance et hostilités.

Le monde selon Trump : une autre Amérique

Grand vainqueur de l’actualité, Donald Trump est devenu (en faisant tout pour), le président le plus en vue sur la planète.

Archi connu pour ses décisions péremptoires et son vocabulaire peu châtié ainsi que ses menaces sur le reste du monde, il a même réussi à déstabiliser l’ordre mondial avec son intervention insensée au Venezuela qui pourrait marquer le retour à la politique impérialiste d’après-guerre et de la guerre froide.

Raillé, vilipendé, stigmatisé, il réussit le tour de force de déstabiliser les USA comme destination touristique et de la désacraliser. Peut-être inaugurera-t-il aussi avant la fin de son mandat des parcs à thèmes et casinos à Gaza et Ispahan ? Et l’Afrique, ne doit-elle faire attention à ne pas se faire botter « les fesses » par l’homme à la casquette ?

En tout cas, Donald Trump inspire le renouveau d’un modèle politique redouté et peu favorable à l’épanouissement touristique. Ce qui n’est pas un bien ! Il dissout par la même occasion le mythe du rêve américain.

Narco trafic sur la poudreuse : une nouvelle idée de la montagne

L’opinion n’est-elle pas devenue extrêmement sensible au développement du narco trafic hors de ses territoires habituels qu’étaient les banlieues des grandes villes ?

Inondant non seulement les villes de petite et moyenne importance, la drogue a aujourd'hui trouvé une nouvelle clientèle et de nouveaux espaces à conquérir : la montagne, ses stations de ski, ses pistes et lieux de divertissement.

Ce qui non seulement dévalorise les stations concernées mais tous les éco systèmes touristiques dans lesquels drogues dures et douces s’infiltrent et font les ravages que l’on sait.

Par la même occasion, c’est une partie de la mythologie de la montagne apaisante, sereine, propre à la méditation… qui s’effondre et fera sans doute du mal à sa clientèle.

Quant à la « mexicanisation » de la France, dont nous avons déjà parlé, elle reste en cours.

IA : en route vers la toute puissance et la « désintelligence »

Bien évidemment, nul ne peut négliger la révolution que la vulgarisation de l’IA est en train de provoquer dans nos vies, notre travail, nos manières de nous informer, de nous soigner et surtout de repenser le monde.

Accessible à tous, l’Intelligence artificielle réussit un tour de force supérieur à celui du développement de l’imprimerie puis de l’informatique et internet. Ayant réponse à tout, qui plus est dans toutes les langues, par l’écrit, l’image, la voix… elle génère chez tout un chacun un sentiment de toute puissance doublée d’une tendance à la méfiance.

L’intelligence artificielle éclaire et étend le champ de la connaissance mais en même temps développe une tendance à douter particulièrement maléfique, puisqu’elle entraîne l’humanité dans un monde où il n’y a plus de vérité.

Redoutable outil de « désintelligence », l’IA a semé la panique dans de nombreux métiers dont celui d’agents de voyage. Lesquels se mobilisent, c’est vrai, pour sauver leur métier et leurs compétences.

Mais, la machine ne va-t-elle pas trop vite ? Et ne laissera-t-elle pas sur le bord de la route les plus fragiles ?
On n’a jamais autant reparlé d’humain pour tenter de sauver le « soldat homme » et « la soldate femme » ! Mais, est-on de taille à se battre et à gagner ?

Dernières nouvelles du front IA : les Chinois envoient leurs robots à l’école : « À Pékin, un centre unique en son genre forme des robots humanoïdes à une grande variété de tâches de la vie quotidienne et les prépare au monde du travail. » écrit le magazine Géo. « Certains ont même déjà décroché des emplois dans l'Empire du Milieu » conclut-il !

Autre nouvelle : la Chine continue de déployer ses savoir-faire dans l’open source, la robotique et les semi-conducteurs, de quoi en baisser les coûts !

L’émotion plus que jamais !

Alors que le terme d’expérience commence à battre en retraite après des années de domination inégalée, notamment dans le vocabulaire touristique, il semble que cette période s’achève.

En fait, elle est concurrencée par un autre terme appartenant au registre du vécu : celui d’émotion. Signifiant la joie, l’amour, la colère, la peur, la tristesse, la surprise ou le dégoût, l’émotion consiste en une somme de sensations individuelles que chacun pourra afficher au lieu de l’occulter.

Devenue un produit marketing, notamment dans le secteur du voyage, l’émotion différencie et donne à l’humain sa qualité d’humain. D’une faiblesse, elle devient une force…

Josette Sicsic - DR
Josette Sicsic - DR
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.

Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.

Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com

