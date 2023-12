une mexicanisation

Depuis plusieurs années déjà, sur Snapchat, Tik-Tok et autres Telegram

les trafiquants vantent à l’aide de visuels et de vidéos alléchantes la diversité et la qualité de leurs produits et services. Ils publient également des vidéos « guide » pour aider le chaland à arriver jusqu’au « magasin » où ils sont accueillis par des fresques détaillant le menu

A Marseille, cité par France Info, Rudy Manna, porte-parole du syndicat Alliance Police, évoque "" des règlements de comptes. Très repris par de nombreux journaux, notamment par Le Figaro, ce terme est-il exagéré ? Certainement.Décrivant la situation dans laquelle a sombré un pays comme le Mexique où les règlements de compte entre trafiquants se font à l’arme lourde au nez et à la barbe de forces de police et politiciens souvent corrompus et où les enlèvements sont devenus légions,désormais bien présent dans l’opinion selon lequel drogue et criminalité ne peuvent qu’aller de pair et sur les risques de dérive de notre société dans laquelle les jeunes sont manipulés par des criminels.Lesquels surfent en catamini sur les réseaux sociaux afin de répandre leur funeste marchandise. «, écrit le journal 20 Minutes,»… Et bien oui, on en est là !Certes, Amsterdam, New York, Berlin n’ont jamais vraiment pâti sur le plan touristique de la violence de ce commerce.en offrant au visiteur un cadre époustouflant de beauté, sentant le soleil, la bonne humeur et le souffle apaisant de deux saintes dames !Et Paris ne devrait pas non plus voir ses flux touristiques s’amenuiser. Dans un premier temps. Mais, à la longue,Et puis, n’oublions pas que la France accueillera les Jeux Olympiques donc le monde, et qu’elle n’est peut-être pas encore totalement au point en matière de sécurité !