Le thermalisme français à la croisée des chemins

C'est un projet qui pourra sans doute se réaliser à moyen terme

il faudrait compter deux années

L'idée c'est de réaménager un bâtiment magnifique en respectant sa dimension patrimoniale, pour accueillir le couple aidant/aidé. L'aidant pourra venir se régénérer, avec une offre touristique, et l'aidé bénéficiera d'une structure médico-sociale complètement adaptée avec tous les services

C'est sur le point d'aboutir, mais ce n'est pas terminé, donc je ne veux pas donner de date. Pour l'instant on va dire dans un avenir très proche

La crise du Covid nous a fait du mal

Avec l’obtention de cette orientation, cela a permis d’augmenter notre nombre de curistes dès cette année. Selon les réservations, on devrait dépasser les 600 cures cette année, cela montre que l’on est dans la bonne voie et on espère que l’an prochain, on retrouvera nos standards de 2019, avant le Covid, où on dépassait les 700 réservations

Avec 700 curistes, cela va nous permettre d’être à l’équilibre et non en difficulté comme ces dernières années

vont dans la bonne direction

Grâce à la Communauté de communes du Couserans-Pyrénées, on a attaqué des travaux de toitures. Avec l’extension et la rénovation du bâtiment, on a espoir d’atteindre entre 1 200 et 1 500 curistes à l’année, de quoi être plus stable financièrement

un espace dédié aux soins de rhumatologie, mais également au réaménagement de la partie esthétique et bien-être

On veut aussi, dans un second temps, améliorer l’espace récréatif avec la création d’un bassin extérieur, avec terrasse, en plus de la piscine intérieure

Ce sont des besoins importants pour un petit centre comme nous

À l’horizon, Saint-Jean d’Angély accueillera une station thermale du Groupe ValVital, déjà implanté dans de célèbres villes thermales, comme Aix-les Bains, Les Eaux Bonnes, Thonon et depuis 2023, Nancy., entre janvier et octobre.Elle sera située au sein du quartier Voyer, sur le site de la caserne, une ancienne friche militaire, que le groupe ValVital a racheté à la ville. Le dépôt du permis de construire interviendra en 2025. Spécialisé dans le, le site se composera d’une partie thermale et d’une partie bien-être, ainsi que d’une résidence étoilée de 50 logements.L’arrivée de ces nombreux curistes au sein de la commune va permettre de dynamiser le commerce en centre-ville, notamment dans le quartier Voyer, et devrait générerLes communes de Laruns, des Eaux-Bonnes et des Eaux-Chaudes planchent depuis plusieurs années sur, qui prévoit l'ouverture de nouveaux thermes et d'un centre de répit pour les aidants et leur proche aidé.L'objectif est de basculer l'activité thermale qui existe aujourd'hui aux Eaux-Chaudes, vers les Eaux-Bonnes, dans une structure qui pourra accueillir de nombreux curistes, et où tous les services d'hôtellerie, de restauration et de loisirs seront à portée.Comme révélé par nos confrères de Sud-Ouest, les thermes des Eaux-Chaudes désertées seraient alors rénovées et transformées en un centre de répit pour aidants/aidés, avec 120 lits.L'opération coûtera environs, financée grâce à de l'emprunt auprès de banques, qui sera ensuite remboursé par le gestionnaire du site. Un troisième pôle serait enfin aménagé à Laruns, avec une piscine aqualudique pour compléter cette offre.» précise Robert Casadebaig, le maire de Laruns, dont dépendent aussi les Eaux-Chaudes, «». L'édile est particulièrement enthousiaste concernant le centre de répit pour aidants et aidés, en lieu et place des thermes : «».Sauf que tout ce projet ne pourra voir le jour qu', et pour ça, il faut que le dossier de la « bulle » des Eaux-Bonnes soit réglé. L'établissement thermal est fermé depuis des années, mais un horizon plutôt positif semble se dégager. Le bâtiment en forme de bulle a tiré le rideau en 2016, alors qu'il était tout neuf, en raison de. Puis le dossier a traîné, le temps de trouver qui était responsable des défauts, et qui devait payer.Aujourd'hui, le maire des Eaux-Bonnes, Jean-Luc Braud, reste prudent et fait savoir que la médiation entre élus, entrepreneurs, et architectes est toujours en cours, mais que le feuilleton touche à sa fin : «». La commune espère et anticipe une issue positive, pour être prête à une reconstruction de la bulle le jour où la situation sera débloquée et le feu vert donné.2024 semble être l’année du renouveau pour les thermes d’Aulus-les-Bains. Au cœur de ce charmant petit village du Couserans, au pied des montagnes et à quelques encablures de la cascade d’Ars, ce centre thermal qui a fêté ses 200 ans en 2022 a pris un premier virage dans son évolution au début de l’année.En avril dernier, il a obtenu. Une avancée, qui intervient après dix ans de procédures et d’expertises et qui donne surtout un nouveau souffle. «», avoue Didier Banquet, directeur des thermes couserannais. «».Un nombre fortement espéré en 2025 : «», explique le maire de la commune, Patrick Boyer. Avec ce regain de curistes, les thermes d’Aulus-les-Bains «», selon l’édile du village.L’obtention de l’orientation rhumatologie donne aussi de l’épaisseur à l’envie de rénover et de faire une extension au centre.]b Après une visite des thermes, le maire d’Aulus-les-Bains et le directeur des lieux ont présenté conjointement les contours du projet. «. »Une ambition qui se dessine notamment grâce à la création d’. «», rajoute Didier Banquet.Cette volonté de rénovation et d’extension, notamment portée par la Communauté de communes du Couserans-Pyrénées, a été saluée par Muriel Abadie, la vice-présidente de La Région Occitanie, mais aussi, lors des dernières semaines, par de nombreux décideurs locaux.Au total, le projet est estimé à. «», assume Patrick Boyer qui lance donc officiellement ce projet afin de dynamiser, à terme, Aulus-les-Bains et ses environs.