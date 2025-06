Four Seasons dévoile une nouvelle adresse aux États-Unis

l’hospitalité est profondément ancrée dans la culture de Charleston, tout comme elle est au cœur de l’identité de Four Seasons

Le nouvel établissement de la marque Four Seasons à Charleston proposera 139 chambres réparties sur huit étages. Il sera, à quelques pas des principaux sites culturels de la ville. Les espaces intérieurs seront conçus par, tandis que l’architecture du bâtiment est signée. Les aménagements paysagers seront réalisés par Hollander Design.Le complexe inclura quatre restaurants et bars, une piscine extérieure avec cabanas, 650 m² d’espaces événementiels, un spa, une salle de sport et une sélection de boutiques. Les 36 résidences privées offriront un service hôtelier complet : conciergerie, restauration en appartement, entretien et accès aux installations de l’hôtel. Chaque logement bénéficiera d’une entrée privée et de vues sur les toits de Charleston Les appartements auront une. Certains disposeront de terrasses ou de balcons. Les prix débuteront à 5 millions de dollars US. Selon Bart Carnahan , Président du développement international chez Four Seasons, «». Le projet est présenté comme une nouvelle manière de découvrir la ville tout en intégrant les standards de la marque., estime que