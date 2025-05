Four Seasons dévoile ses voyages en jet privé 2027

Le programme 2027 propose des itinéraires conçus pour explorer différents continents à travers des escales soigneusement sélectionnées.inclut notamment Tamarindo au Costa Rica, Cartagena en Colombie, le Machu Picchu, Buenos Aires et l’Antarctique. Le départ se fera depuis Los Angeles pour faciliter la transition vers l’hémisphère sud. Le tarif est fixé à partir de 215 280 € par personne en chambre double.est une traversée de l’Asie incluant Tokyo, Bali, Angkor Wat, Hoi An, le Bhoutan, les Maldives et Bangkok. Parmi les activités proposées, les participants façonneront leur propre bonsaï à Shunkaen ou découvriront les marchés tokyoïtes avec un chef étoilé. Le prix débute à 148 438 € par personne.relie Seattle, Kyoto, Hoi An, les Maldives, le Serengeti, Marrakech, Florence et Paris. Les voyageurs assisteront à une cérémonie au sanctuaire Fushimi Inari et découvriront les ateliers de la cathédrale Santa Maria del Fiore à Florence. Le tarif est annoncé à partir de 230 000 USD par personne.Enfin,couvre Londres, Prague, le Taj Mahal, Dubaï, Chiang Mai, Bali, Sydney, Bora Bora et Kona. Les temps forts incluent une visite de l’opéra de Sydney et un coucher de soleil au sommet du Burj Khalifa. Ce circuit est proposé à partir de 211 000 € par personne.