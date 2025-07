Les expériences signatures d’Heritage Resorts & Golf à l’île Maurice : une nouvelle invitation à vivre l’exception

Nées d’une volonté d’offrir bien plus qu’un séjour de luxe, ces expériences de Heritage Resorts & Golf proposent aux clients de découvrir des atmosphères inattendues, tantôt poétiques, tantôt immersives, toujours en dialogue avec la nature, l’histoire ou la culture du sud de l’île Maurice. Ces propositions originales s’imposent comme de véritables temps forts du séjour, offrant à chaque client la possibilité de vivre pleinement l’instant et de repartir avec des souvenirs marquants, grâce à une attention toute particulière portée aux moindres détails et aux émotions.



Qu’il s’agisse d’un pique-nique gourmet sur la plage de Heritage Le Telfair pour admirer les étoiles, d’un apéritif au coucher du soleil sur les hauteurs de La Réserve Golf Links, ou d’un dîner dans le cadre feutré d’un ancien lodge de la réserve de Frédérica, les expériences concoctées trouvent chacune leur propre résonance. À Heritage Awali, l’émotion se décline en rendez-vous aussi intimes que conviviaux : un dîner aux chandelles sur la plage, éclairé par la lumière vacillante d’innombrables bougies, ou encore une parenthèse romantique dans une villa privée au bord de l’océan. À cela s’ajoutent des expériences œnologiques dans la cave de Heritage Awali, en accord avec les inspirations du chef, pour une exploration des sens toute en subtilité.



Pour Raoul Maurel, Chief Operations Officer de Heritage Resorts & Golf, ces nouveautés sont l’expression même de ce que souhaite transmettre la marque hôtelière : « Accueillir va bien au-delà du confort. Il s’agit de créer un lien, d’offrir à nos clients des moments uniques, porteurs de sens et en phase avec la richesse de notre région : Bel Ombre. Nous avons donc imaginé ces expériences comme des portes ouvertes vers l’essentiel : prendre le temps, créer des liens, vivre des émotions. Elles traduisent notre volonté d’offrir une hospitalité plus incarnée et généreuse, permettant à chacun de se reconnecter à ce qui compte vraiment. »



Avec ses expériences signatures, Heritage Resorts & Golf prolonge l’esprit de sa campagne « Inspirer des moments d’exception », en y ajoutant une dimension résolument sensorielle et personnalisée. Une manière pour les voyageurs de vivre pleinement leur passage dans le sud de l’île Maurice.