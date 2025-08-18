Tourisme : il est possible de réserver des hôtels directement sur... TikTok

TikTok Shop transforme l’expérience d’achat en ligne en combinant la puissance du contenu engageant, inspirant et divertissant avec une expérience d’achat fluide et inédite.



Un développement qui s’inscrit dans le cadre d’une collaboration étendue entre les deux sociétés.Depuis la semaine dernière, l’utilisateur du réseau social peut, en saisissant les dates de son futur séjour, réserver parmi les chambres disponibles dans l’hôtel de son choix.Une nouveauté qui fait suite au lancement de la fonctionnalité "shop", à l’instar de Google ou Facebook, le 31 mars 2025, dans le but de révolutionner le commerce en ligne." explique le communiqué de lancement. De quoi attirer l’attention des professionnels du tourisme - à commencer donc par Booking - qui voient s’ouvrir un nouveau marché et un canal de communication privilégié avec les 15-24 ans, qui représentent 40% des utilisateurs quotidiens de TikTok.