Tourisme : il est possible de réserver des hôtels directement sur... TikTok

La réservation d'hôtel via Booking.com, sur TikTok, est testée aux États-Unis - Depositphotos @rafapress
Elle est devenue indispensable pour toute une génération et un objet de curiosité pour les professionnels du tourisme.
En l’espace de neuf ans, TikTok s’est non seulement fait une place dans le très délicat marché des réseaux sociaux, largement dominé par les acteurs américains, mais elle surpasse même la concurrence sur bien des aspects.
Alors que Facebook ou Twitter sont en perte de vitesse, notamment auprès des jeunes générations, l’application développée par l’entreprise chinoise ByteDance affiche une vitalité déconcertante.
En février 2025, elle se classait cinquième application la plus utilisée au monde, avec 1,59 milliard d’utilisateurs actifs.
Mais surtout, ces derniers en sont littéralement accros, puisqu’ils passent en moyenne 95 minutes par jour sur TikTok, contre 49 minutes sur Facebook et 51 minutes sur Instagram.
Un indispensable pour la génération Z, qui a fait naître un marché pour les professionnels du tourisme.
Ainsi, Booking.com a annoncé tester, pour l’heure seulement aux États-Unis, la possibilité d’effectuer une réservation d’hôtel directement sur TikTok sans quitter l’application.
Booking : la réservation d'hôtels directement sur Tiktok
Un développement qui s’inscrit dans le cadre d’une collaboration étendue entre les deux sociétés.
Depuis la semaine dernière, l’utilisateur du réseau social peut, en saisissant les dates de son futur séjour, réserver parmi les chambres disponibles dans l’hôtel de son choix.
Chaque établissement présent sur l’application chinoise dispose alors de sa propre page d’accueil dédiée, où figurent plusieurs informations, dont les prix, les équipements, les avis et, bien évidemment, les vidéos TikTok publiées sur l’établissement.
A lire : L’importance de TikTok pour les destinations touristiques
Une nouveauté qui fait suite au lancement de la fonctionnalité "shop", à l’instar de Google ou Facebook, le 31 mars 2025, dans le but de révolutionner le commerce en ligne.
"TikTok Shop transforme l’expérience d’achat en ligne en combinant la puissance du contenu engageant, inspirant et divertissant avec une expérience d’achat fluide et inédite.
TikTok Shop révolutionne l’e-commerce et crée un lien inédit entre commerçants, créateurs et utilisateurs, tout en stimulant les ventes.
Ce modèle innovant de « Discovery e-commerce », propose un nouveau mode d'achat, où la découverte des produits se fait naturellement, à travers des contenus qui captivent et suscitent l’intérêt," explique le communiqué de lancement.
De quoi attirer l’attention des professionnels du tourisme - à commencer donc par Booking - qui voient s’ouvrir un nouveau marché et un canal de communication privilégié avec les 15-24 ans, qui représentent 40% des utilisateurs quotidiens de TikTok.
TikTok : un nouveau marché pour le secteur du tourisme
De plus, le réseau social a annoncé l’extension de son programme de monétisation pour les créateurs, appelé TikTok Go.
Ainsi, les utilisateurs américains ayant plus de 1 000 abonnés peuvent gagner des commissions ou des bons d’achat en faisant la promotion des hôtels et des restaurants situés outre-Atlantique.
De quoi encourager de plus en plus d’influenceurs du voyage à investir la plateforme.
A lire sur le sujet : OUI.sncf : "Nous ne nous attendions pas à un tel succès sur TikTok" selon David Nedzela
Ces deux annonces, si elles sont étendues au reste du monde, pourraient bien impacter l’industrie touristique. Tout d’abord parce que TikTok bénéficie d’une force de frappe unique au regard de son audience.
Non seulement nous parlons de l’un des principaux réseaux sociaux du monde, mais ce n’est pas tout : TikTok ne se limite pas à cette simple fonctionnalité sociale.
Il est devenu un véritable moteur de recherche pour la jeune génération, qui y trouve des restaurants, des activités ou encore de futurs lieux de vacances.
"TikTok, c'est un peu mon Google. Je le prends comme un moteur de recherche. Je tape des mots-clés et je regarde les résultats les plus pertinents. Cela me permet de repérer des lieux, des itinéraires", comme le détaille une touriste à nos confrères de France Info.
D’après une étude Adobe, 64% des 15-30 ans utilisent TikTok comme un moteur de recherche, contre 49% chez les 30-45 ans.
Dans le monde, l’utilisateur moyen passe 34h56 par mois à regarder des vidéos, plus ou moins courtes, sur la deuxième application la plus téléchargée en 2024.
Selon une enquête du même réseau social, 66% de ses utilisateurs considèrent la plateforme comme la source d’inspiration la plus utile en matière de voyage.
Il ne fait aucun doute que le test mené par Booking sera scruté de près par les autres grands opérateurs du marché.
