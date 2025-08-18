TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Tourisme : il est possible de réserver des hôtels directement sur... TikTok

La réservation d'hôtel via Booking.com, sur TikTok, est testée aux États-Unis


En l’espace d’une poignée d’années, TikTok s’est imposée comme l’application incontournable et indispensable pour toute une génération. Le réseau social serait utilisé par plus de 40% de ses utilisateurs comme un moteur de recherche. Il est devenu un nouveau marché pour Booking.com, qui permet depuis peu de réserver des chambres directement depuis l’application.


Rédigé par le Lundi 18 Août 2025

La réservation d'hôtel via Booking.com, sur TikTok, est testée aux États-Unis - Depositphotos @rafapress
La réservation d'hôtel via Booking.com, sur TikTok, est testée aux États-Unis - Depositphotos @rafapress
CroisiEurope
Elle est devenue indispensable pour toute une génération et un objet de curiosité pour les professionnels du tourisme.

En l’espace de neuf ans, TikTok s’est non seulement fait une place dans le très délicat marché des réseaux sociaux, largement dominé par les acteurs américains, mais elle surpasse même la concurrence sur bien des aspects.

Alors que Facebook ou Twitter sont en perte de vitesse, notamment auprès des jeunes générations, l’application développée par l’entreprise chinoise ByteDance affiche une vitalité déconcertante.

En février 2025, elle se classait cinquième application la plus utilisée au monde, avec 1,59 milliard d’utilisateurs actifs.

Mais surtout, ces derniers en sont littéralement accros, puisqu’ils passent en moyenne 95 minutes par jour sur TikTok, contre 49 minutes sur Facebook et 51 minutes sur Instagram.

Un indispensable pour la génération Z, qui a fait naître un marché pour les professionnels du tourisme.

Ainsi, Booking.com a annoncé tester, pour l’heure seulement aux États-Unis, la possibilité d’effectuer une réservation d’hôtel directement sur TikTok sans quitter l’application.

Booking : la réservation d'hôtels directement sur Tiktok

Autres articles
Un développement qui s’inscrit dans le cadre d’une collaboration étendue entre les deux sociétés.

Depuis la semaine dernière, l’utilisateur du réseau social peut, en saisissant les dates de son futur séjour, réserver parmi les chambres disponibles dans l’hôtel de son choix.

Chaque établissement présent sur l’application chinoise dispose alors de sa propre page d’accueil dédiée, où figurent plusieurs informations, dont les prix, les équipements, les avis et, bien évidemment, les vidéos TikTok publiées sur l’établissement.

A lire : L’importance de TikTok pour les destinations touristiques

Une nouveauté qui fait suite au lancement de la fonctionnalité "shop", à l’instar de Google ou Facebook, le 31 mars 2025, dans le but de révolutionner le commerce en ligne.

"TikTok Shop transforme l’expérience d’achat en ligne en combinant la puissance du contenu engageant, inspirant et divertissant avec une expérience d’achat fluide et inédite.

TikTok Shop révolutionne l’e-commerce et crée un lien inédit entre commerçants, créateurs et utilisateurs, tout en stimulant les ventes.

Ce modèle innovant de « Discovery e-commerce », propose un nouveau mode d'achat, où la découverte des produits se fait naturellement, à travers des contenus qui captivent et suscitent l’intérêt," explique le communiqué de lancement.

De quoi attirer l’attention des professionnels du tourisme - à commencer donc par Booking - qui voient s’ouvrir un nouveau marché et un canal de communication privilégié avec les 15-24 ans, qui représentent 40% des utilisateurs quotidiens de TikTok.

TikTok : un nouveau marché pour le secteur du tourisme

De plus, le réseau social a annoncé l’extension de son programme de monétisation pour les créateurs, appelé TikTok Go.

Ainsi, les utilisateurs américains ayant plus de 1 000 abonnés peuvent gagner des commissions ou des bons d’achat en faisant la promotion des hôtels et des restaurants situés outre-Atlantique.

De quoi encourager de plus en plus d’influenceurs du voyage à investir la plateforme.

A lire sur le sujet : OUI.sncf : "Nous ne nous attendions pas à un tel succès sur TikTok" selon David Nedzela

Ces deux annonces, si elles sont étendues au reste du monde, pourraient bien impacter l’industrie touristique. Tout d’abord parce que TikTok bénéficie d’une force de frappe unique au regard de son audience.

Non seulement nous parlons de l’un des principaux réseaux sociaux du monde, mais ce n’est pas tout : TikTok ne se limite pas à cette simple fonctionnalité sociale.

Il est devenu un véritable moteur de recherche pour la jeune génération, qui y trouve des restaurants, des activités ou encore de futurs lieux de vacances.

"TikTok, c'est un peu mon Google. Je le prends comme un moteur de recherche. Je tape des mots-clés et je regarde les résultats les plus pertinents. Cela me permet de repérer des lieux, des itinéraires", comme le détaille une touriste à nos confrères de France Info.

D’après une étude Adobe, 64% des 15-30 ans utilisent TikTok comme un moteur de recherche, contre 49% chez les 30-45 ans.

Dans le monde, l’utilisateur moyen passe 34h56 par mois à regarder des vidéos, plus ou moins courtes, sur la deuxième application la plus téléchargée en 2024.

Selon une enquête du même réseau social, 66% de ses utilisateurs considèrent la plateforme comme la source d’inspiration la plus utile en matière de voyage.

Il ne fait aucun doute que le test mené par Booking sera scruté de près par les autres grands opérateurs du marché.

Lu 344 fois

Tags : booking, booking.com, tiktok
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
TourMaG

Brand News La Travel Tech

La SNCF arrive à grande vitesse chez DIGITRIPS Pro !

La SNCF arrive à grande vitesse chez DIGITRIPS Pro !
L’offre de DIGITRIPS Pro ne cesse de s’élargir. En effet, il est maintenant possible de réserver un...
Dernière heure

TUI Group : une meilleure année 2025 que prévu ?

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum

Tourisme : il est possible de réserver des hôtels directement sur... TikTok

Assurance Voyage : la start-up française Koala rachetée par un géant irlandais !

WTTC : un 25e Sommet stratégique à Rome en 2025

Brand News

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence
À l’issue d’un sondage auprès du secteur, 360Sharing transforme le DITEX. L’édition 2026 se tiendra...
Les annonces

NAUTIL - Assistant(e) de Production H/F - CDI - (Paris 17e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Crèches sur Saone (71))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
Distribution

Distribution

Lisez "Rodrigues, as-tu du cœur ?", sur le pouvoir de guérison du voyage

Lisez "Rodrigues, as-tu du cœur ?", sur le pouvoir de guérison du voyage
Partez en France

Partez en France

Parc Astérix : coup d'envoi de Cétautomatix, la nouvelle montagne russe familiale

Parc Astérix : coup d'envoi de Cétautomatix, la nouvelle montagne russe familiale
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

WTTC : un 25e Sommet stratégique à Rome en 2025

WTTC : un 25e Sommet stratégique à Rome en 2025
Production

Production

TUI Group : une meilleure année 2025 que prévu ?

TUI Group : une meilleure année 2025 que prévu ?
AirMaG

AirMaG

Grève Air Canada : plus de 100 000 passagers bloqués

Grève Air Canada : plus de 100 000 passagers bloqués
Transport

Transport

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes
La Travel Tech

La Travel Tech

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Ombrie : rachetée par Pellicano Hotels, La Badia montera d'un cran dans le luxe intemporel

Ombrie : rachetée par Pellicano Hotels, La Badia montera d'un cran dans le luxe intemporel
HotelMaG

Hébergement

Marriott finalise le rachat de citizenM

Marriott finalise le rachat de citizenM
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
CruiseMaG

CruiseMaG

CroisiEurope : J’ai testé pour vous la croisière l’Estuaire de la Gironde

CroisiEurope : J’ai testé pour vous la croisière l’Estuaire de la Gironde
TravelJobs

Emploi & Formation

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyages d’affaires : comment les collaborateurs dépensent-ils l’argent de leur entreprise ?

Voyages d’affaires : comment les collaborateurs dépensent-ils l’argent de leur entreprise ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias