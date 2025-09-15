TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Eté indien : quelles sont les destinations les plus en vogue ?

Booking.com dévoile les destinations les plus convoitées de septembre


Booking.com vient de révéler les destinations les plus recherchées pour l’été indien 2025. Soleil méditerranéen, métropoles européennes et littoraux français dominent les choix, avec des progressions spectaculaires pour certaines grandes villes internationales. Un baromètre qui redessine les tendances de voyage.


Rédigé par Charlotte Loisy le Lundi 15 Septembre 2025

Pour l’été indien 2025, les voyageurs français plébiscitent d’abord les destinations internationales qui conjuguent soleil, culture et accessibilité. Marrakech arrive en tête - DepositPhotos.com, calinstan
CroisiEurope
Depuis plusieurs années, les habitudes de voyage évoluent.

Les Français comme les voyageurs internationaux ne se limitent plus aux mois de juillet et août pour profiter de leurs vacances.

Le mois de septembre, avec ses températures encore clémentes et ses prix plus attractifs, devient un moment privilégié pour s’offrir une escapade bien méritée. Cette tendance de « l’été indien » s’affirme désormais comme un véritable second temps fort de l’année touristique.

Booking.com a observé ces évolutions grâce aux millions de recherches effectuées sur sa plateforme.

Pour 2025, le constat est clair : les capitales européennes, le bassin méditerranéen et certaines grandes villes internationales tirent particulièrement leur épingle du jeu.

Au-delà du simple baromètre, ce classement reflète aussi une transformation de fond dans la manière de voyager.

Une grande partie des vacanciers privilégient désormais des périodes plus calmes et des destinations variées. L’été indien devient ainsi une véritable opportunité pour les professionnels du tourisme, qui voient s’ouvrir une nouvelle fenêtre de saisonnalité profitable.

Entre soleil méditerranéen et grandes capitales : les choix des Français

Pour l’été indien 2025, les voyageurs français plébiscitent d’abord les destinations internationales qui conjuguent soleil, culture et accessibilité. Marrakech arrive en tête, confirmant son statut de valeur sûre.

Mais la vraie surprise vient de Dubaï en troisième position, qui affiche une progression spectaculaire de +61%. La cité des Émirats arabes unis s’impose comme la révélation de l’automne, séduisant par son climat ensoleillé et son offre hôtelière haut de gamme.

Autre bond remarquable : Hurghada en Égypte (8e place), qui grimpe de +82% et illustre l’attrait grandissant pour les séjours balnéaires au bord de la mer Rouge.

Les villes européennes restent des incontournables : Barcelone (2e), Palma de Majorque (4e), Lisbonne (5e) et Rome (6e) occupent le haut du classement, malgré quelques reculs liés à la saisonnalité.

Plus loin, New York (9e) confirme son aura : avec une hausse de +29%, la ville qui ne dort jamais reste une destination long-courrier incontournable. Enfin, le classement se ferme avec Agadir au Maroc en 10e place avec une progression de 10%.

En France, les voyageurs français se tournent soit vers les grandes agglomérations, soit vers le littoral méditerranéen. Paris conserve son leadership (+38%) et attire aussi bien les voyageurs nationaux qu’internationaux.

Nice, Marseille et deux villes de Corse (Porto-Vecchio et Ajaccio) s’affichent parmi les favoris, suivis de près par Cannes et des stations balnéaires d’Occitanie comme le Cap d’Agde ou Argelès-sur-Mer.

Au milieu, en 7e et 8e position, Lyon et Annecy tirent leur épingle du jeu avec des progressions respectives autour des 15%.

Les voyageurs internationaux séduits par la Côte d’Azur et les grandes villes françaises

Côté voyageurs internationaux, la France conserve un pouvoir d’attraction indéniable. Sans surprise, Paris reste la destination la plus recherchée (+33%), suivie par la Côte d’Azur, véritable star de ce classement.

Nice (2e), Cannes (3e), Antibes (6e) et Menton (9e) connaissent toutes des hausses significatives, confirmant que la French Riviera continue de faire rêver. Saint-Tropez (7e) et Marseille (4e) complètent ce panorama méditerranéen où soleil, glamour et art de vivre attirent une clientèle internationale.

Les grandes métropoles de l’intérieur ne sont pas en reste : Lyon en 5e place (+28%) et Strasbourg en 10e place (+29%) séduisent par leur patrimoine, leur gastronomie et leur accessibilité. Bordeaux, en revanche, enregistre un recul (-7%), signe que la concurrence entre destinations françaises reste vive tout en restant 8e du classement.

Pour Vanessa Heydorff, directrice générale de Booking.com en France, cette tendance confirme une transformation durable : « Avec l’été indien et le maintien de températures clémentes, la saison des voyages ne s’arrête pas en août.

Septembre s’impose de plus en plus comme un moment privilégié pour partir, en profitant de tarifs attractifs et d’une affluence plus légère. » En d’autres termes, l’été indien devient une nouvelle saison touristique à part entière.

Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias