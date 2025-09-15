Eté indien : quelles sont les destinations les plus en vogue ?

Avec l’été indien et le maintien de températures clémentes, la saison des voyages ne s’arrête pas en août.



Septembre s’impose de plus en plus comme un moment privilégié pour partir, en profitant de tarifs attractifs et d’une affluence plus légère. »

Côté voyageurs internationaux, la France conserve un pouvoir d’attraction indéniable. Sans surprise,la plus recherchée (+33%), suivie par la Côte d’Azur, véritable star de ce classement.connaissent toutes des hausses significatives, confirmant que la French Riviera continue de faire rêver. Saint-Tropez (7e) et Marseille (4e) complètent ce panorama méditerranéen où soleil, glamour et art de vivre attirent une clientèle internationale.Les grandes métropoles de l’intérieur ne sont pas en reste :séduisent par leur patrimoine, leur gastronomie et leur accessibilité. Bordeaux, en revanche, enregistre un recul (-7%), signe que la concurrence entre destinations françaises reste vive tout en restant 8e du classement.Pour Vanessa Heydorff, directrice générale de Booking.com en France, cette tendance confirme une transformation durable : «En d’autres termes, l’été indien devient une nouvelle saison touristique à part entière.