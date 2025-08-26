TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Ryanair signe un accord de distribution avec Booking Holdings

les clients Booking.com, KAYAK, Priceline et Agoda pourront accéder à leur compte myRyanair


Ryanair s’allie à Booking Holdings, maison-mère de Booking.com, KAYAK, Priceline et Agoda. Ce partenariat permet aux clients d’accéder directement aux vols Ryanair et de bénéficier d’une gestion simplifiée de leurs réservations.


Rédigé par le Mardi 26 Août 2025

Ryanair signe un accord de distribution avec Booking Holdings - Depositphotos.com Auteur MikeMareen
Ryanair a annoncé la signature d’un accord de partenariat historique avec Booking Holdings, qui regroupe les marques de voyage mondiales Booking.com, KAYAK, Priceline et Agoda.

Ce partenariat permettra aux clients réservant via les marques de Booking Holdings d’avoir désormais accès aux vols du réseau de la compagnie.

Cet accord garantira également que "les clients qui réservent des vols Ryanair via Booking.com, KAYAK, Priceline et Agoda pourront accéder à leur compte myRyanair sans avoir à effectuer la vérification client de Ryanair, ce qui leur assurera de recevoir directement les informations essentielles sur leur vol" indique un communiqué de presse.

Booking Holdings rejoint la vaste liste des partenaires « OTA Approuvées » de Ryanair, parmi lesquels loveholidays, lastminute, Travelfusion, Paxport, Kiwi, On the Beach, TUI, El Corte Inglés et Expedia.

Ryanair et Booking Holding "OTA Approuvées"

Pour l'heure, l’Espagnol eDreams Odigeo n'a pas encore signé d'accord avec Ryanair. Pour rappel, en juillet, eDreams Odigeo avait remporté une victoire juridique : le Tribunal de commerce de Barcelone avait jugé que Ryanair coupable de concurrence déloyale et de dénigrement à l’encontre de l'OTA.

Le Chief Marketing Officer de Ryanair, Dara Brady, a déclaré : « Ce nouveau partenariat avec Booking Holdings est une excellente nouvelle pour tous les clients qui réservent ou comparent les prix via Booking.com, KAYAK, Priceline et Agoda.

Ils bénéficieront ainsi d’une transparence totale des prix et recevront directement sur leur téléphone toutes les informations essentielles liées à leur voyage. Ce partenariat illustre parfaitement la manière dont les « OTA Approuvées » et Ryanair peuvent travailler main dans la main pour protéger les consommateurs tout en leur offrant plus de choix à des prix toujours plus compétitifs. »

