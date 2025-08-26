Ryanair signe un accord de distribution avec Booking Holdings

Ce nouveau partenariat avec Booking Holdings est une excellente nouvelle pour tous les clients qui réservent ou comparent les prix via Booking.com, KAYAK, Priceline et Agoda.



Ils bénéficieront ainsi d’une transparence totale des prix et recevront directement sur leur téléphone toutes les informations essentielles liées à leur voyage. Ce partenariat illustre parfaitement la manière dont les « OTA Approuvées » et Ryanair peuvent travailler main dans la main pour protéger les consommateurs tout en leur offrant plus de choix à des prix toujours plus compétitifs.

Pour l'heure, l’Espagnol eDreams Odigeo n'a pas encore signé d'accord avec Ryanair. Pour rappel, en juillet, eDreams Odigeo avait remporté une victoire juridique : le Tribunal de commerce de Barcelone avait jugé que Ryanair coupable de concurrence déloyale et de dénigrement à l’encontre de l'OTA.Le Chief Marketing Officer de Ryanair, Dara Brady , a déclaré : «