Ryanair met le paquet sur la Jordanie

la low cost annonce un nouveau plan d’investissement


Ryanair poursuit son développement au Moyen-Orient en annonçant un programme hivernal "sans précédent" pour Amman en Jordanie. Avec plus de 300 000 sièges disponibles sur 18 destinations et un nouveau plan d’investissement, la compagnie irlandaise a décidé d'accélérer sur la destination qui pâtit du contexte géopolitique dans la zone.


Rédigé par le Vendredi 24 Octobre 2025

Ryanair met le paquet sur la Jordanie - Depositphotos.com Auteur Afotoeu
Le 24 octobre 2025, Ryanair a officialisé le lancement de son programme hivernal le plus ambitieux jamais déployé vers la Jordanie.

Cette expansion s’inscrit dans un contexte régional complexe. Depuis le déclenchement du conflit en Israël et à Gaza, la Jordanie enregistre un ralentissement du tourisme international, en particulier en provenance d’Europe. C'est donc un signal fort pour la destination.

La compagnie proposera plus de 300 000 sièges reliant Amman à 18 destinations dans 12 pays de l’Union européenne, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Belgique et l’Autriche. Avec 84 vols hebdomadaires, cette offre marque le rétablissement complet des opérations de Ryanair à l’aéroport international Queen Alia.

Selon Ryanair, cette expansion reflète la politique favorable du gouvernement jordanien et le soutien de l’aéroport d’Amman, des facteurs considérés comme déterminants pour la consolidation de la Jordanie en tant que destination touristique compétitive au Moyen-Orient. Eddie Wilson, PDG de Ryanair, a déclaré :

« Avec 84 vols hebdomadaires sur 18 lignes vers 12 pays européens, cette expansion renforce la position de la Jordanie comme destination touristique de premier plan tout en favorisant la connectivité, l’emploi et la croissance économique. »

Ryanair accélère sur la Jordanie

En parallèle, Ryanair a dévoilé sa stratégie d’investissement. Ce plan prévoit jusqu’à 50 liaisons directes entre la Jordanie et des villes européennes, l’ouverture de nouvelles lignes vers l’aéroport de Marka (Amman) et la pérennisation des vols vers Aqaba tout au long de l’année.

Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Emad Hijazeen, a souligné que ces nouvelles lignes représentent « une étape majeure pour les secteurs de l’aviation et du tourisme », consolidant la Jordanie comme un pôle régional d’investissement et de connectivité.

De son côté, Dr Abdul Razzaq Arabiyat, directeur général de l’Office du tourisme de Jordanie, a rappelé le rôle structurant du partenariat entamé en 2018 : « Ensemble, nous avons accueilli plus d’un million de visiteurs et positionné la Jordanie à l’échelle mondiale comme une destination incontournable grâce à un marketing ciblé et une connectivité élargie. »

La Jordanie a enregistré 6,1 millions de touristes en 2024, avec une majorité d'arrivées en provenance du Moyen-Orient et du monde arabe, représentant 52 % du total. Cependant, l'Europe reste un marché stratégique, avec 671 099 visiteurs européens, dont 35 694 français.

En 2024, la France est le 3ᵉ marché émetteur européen, après l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Tags : jordanie, ryanair
