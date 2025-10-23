Visit Jordan lance ses webinaires "Jordanie Express"

Nous voulons offrir aux pros du voyage des formats efficaces, concrets et inspirants, pour qu’ils puissent parler de la Jordanie avec passion et précision

Visit Jordan et Royal Jordanian lancent unedestinés aux professionnels du tourisme.L'objectif est de redonner aux agents de voyages le goût de la Jordanie, à travers des sessions courtes, dynamiques et pleines d’inspiration.En, les participants pourront explorer les multiples visages du: ses déserts dorés, ses sites sacrés, ses trésors classés à l’UNESCO et son art de vivre empreint d’hospitalité. Ces "Jordanie Express" s’adressent àdésireux de mieux connaître la Jordanie pour mieux la vendre.", explique Visit Jordan.