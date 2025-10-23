Visit Jordan lance ses webinaires "Jordanie Express"

Visit Jordan et Royal Jordanian lancent une série de webinaires destinés aux professionnels du tourisme.
L'objectif est de redonner aux agents de voyages le goût de la Jordanie, à travers des sessions courtes, dynamiques et pleines d’inspiration.
En 20 minutes chrono, les participants pourront explorer les multiples visages du Royaume hachémite : ses déserts dorés, ses sites sacrés, ses trésors classés à l’UNESCO et son art de vivre empreint d’hospitalité. Ces "Jordanie Express" s’adressent à tous les professionnels désireux de mieux connaître la Jordanie pour mieux la vendre.
"Nous voulons offrir aux pros du voyage des formats efficaces, concrets et inspirants, pour qu’ils puissent parler de la Jordanie avec passion et précision", explique Visit Jordan.
L'inscription est gratuite et obligatoire via le formulaire d’inscription.
"Jordanie Express" : un programme en quatre escales thématiques
Aventure - Mercredi 30 octobre à 09h30
Du Wadi Mujib au Wadi Rum, une Jordanie taillée pour les amateurs de sensations fortes : randonnée, 4x4, bivouac sous les étoiles…
Culture & patrimoine religieux - Mercredi 30 octobre à 10h30
Une plongée sur les traces des prophètes et des civilisations antiques, entre mosaïques de Madaba et Mont Nébo.
Bien-être - Jeudi 13 novembre à 09h30
Cap sur la mer Morte et les retraites ressourçantes pour découvrir une Jordanie apaisante, idéale pour les adeptes de slow travel.
Culture & sites UNESCO - Jeudi 13 novembre à 10h30
De Pétra à Umm er-Rasas, les joyaux classés du royaume livrent leurs secrets et leurs atouts pour séduire les voyageurs en quête d’authenticité.
Ces mini-formations gratuites offrent aux pros du tourisme un condensé d’informations pratiques et de conseils pour transformer la curiosité en expertise, et l’expertise en ventes.
Publié par Amelia Brille
