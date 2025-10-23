TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Visit Jordan lance ses webinaires "Jordanie Express"

Des webinaires en 20 minutes top chrono


Entre déserts, mer Morte et trésors antiques, la Jordanie se dévoile à travers une série de webinaires express signés Visit Jordan et Royal Jordanian. En 20 minutes top chrono, les professionnels du voyage pourront plonger dans l’âme du Royaume hachémite.


Rédigé par le Vendredi 24 Octobre 2025

Visit Jordan lance ses webinaires "Jordanie Express" - Depositphotos.com, @pwollinga
Visit Jordan lance ses webinaires "Jordanie Express" - Depositphotos.com, @pwollinga
Assurever
Visit Jordan et Royal Jordanian lancent une série de webinaires destinés aux professionnels du tourisme.

L'objectif est de redonner aux agents de voyages le goût de la Jordanie, à travers des sessions courtes, dynamiques et pleines d’inspiration.

En 20 minutes chrono, les participants pourront explorer les multiples visages du Royaume hachémite : ses déserts dorés, ses sites sacrés, ses trésors classés à l’UNESCO et son art de vivre empreint d’hospitalité. Ces "Jordanie Express" s’adressent à tous les professionnels désireux de mieux connaître la Jordanie pour mieux la vendre.

"Nous voulons offrir aux pros du voyage des formats efficaces, concrets et inspirants, pour qu’ils puissent parler de la Jordanie avec passion et précision", explique Visit Jordan.

L'inscription est gratuite et obligatoire via le formulaire d’inscription.

"Jordanie Express" : un programme en quatre escales thématiques

Autres articles
Aventure - Mercredi 30 octobre à 09h30
Du Wadi Mujib au Wadi Rum, une Jordanie taillée pour les amateurs de sensations fortes : randonnée, 4x4, bivouac sous les étoiles…

Culture & patrimoine religieux - Mercredi 30 octobre à 10h30
Une plongée sur les traces des prophètes et des civilisations antiques, entre mosaïques de Madaba et Mont Nébo.

Bien-être - Jeudi 13 novembre à 09h30
Cap sur la mer Morte et les retraites ressourçantes pour découvrir une Jordanie apaisante, idéale pour les adeptes de slow travel.

Culture & sites UNESCO - Jeudi 13 novembre à 10h30
De Pétra à Umm er-Rasas, les joyaux classés du royaume livrent leurs secrets et leurs atouts pour séduire les voyageurs en quête d’authenticité.

Ces mini-formations gratuites offrent aux pros du tourisme un condensé d’informations pratiques et de conseils pour transformer la curiosité en expertise, et l’expertise en ventes.


Lu 229 fois

Tags : jordanie, visit jordan
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Laponie : Avec Quartier Libre le Père Noël s’installe en Suède

Laponie : Avec Quartier Libre le Père Noël s’installe en Suède
En plus d’un 3ème vol hebdomadaire, Quartier Libre propose cette saison des programmes inédits pour...
Climats du Monde
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

SO Réceptifs vous invite à découvrir sa nouvelle Collection 2026

SO Réceptifs vous invite à découvrir sa nouvelle Collection 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

A Clermont-Ferrand, le carnet de voyage fête ses 25 ans

Delta, Korean et Air France KLM entrent au capital de WestJet

Ryanair met le paquet sur la Jordanie

Le château de Châteaudun réinvente sa visite autour de Jean de Dunois

Visit Jordan lance ses webinaires "Jordanie Express"

Brand News

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord
Tour Partner Group, l’un des principaux réceptifs européens, a le plaisir d’annoncer que Vision of...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme
AirMaG

AirMaG

Delta, Korean et Air France KLM entrent au capital de WestJet

Delta, Korean et Air France KLM entrent au capital de WestJet
CruiseMaG

CruiseMaG

A Malte, MSC Croisières a pu brancher deux navires à quai

A Malte, MSC Croisières a pu brancher deux navires à quai
Distribution

Distribution

Malaise avant le départ : l’absence d’assurance prive la cliente d’un remboursement

Malaise avant le départ : l’absence d’assurance prive la cliente d’un remboursement
Futuroscopie

Futuroscopie

Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO]

Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Maximilian Von Reden nommé directeur général de l’Hotel Amigo Bruxelles

Maximilian Von Reden nommé directeur général de l’Hotel Amigo Bruxelles
La Travel Tech

La Travel Tech

Airbnb sur Chat GPT : "oui... mais !" selon Brian Chesky

Airbnb sur Chat GPT : "oui... mais !" selon Brian Chesky
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

A Florence, la Villa San Michele rouvre en 2026

A Florence, la Villa San Michele rouvre en 2026
Partez en France

Partez en France

A Clermont-Ferrand, le carnet de voyage fête ses 25 ans

A Clermont-Ferrand, le carnet de voyage fête ses 25 ans
Production

Production

Grand Nord Grand Large revendique l’aventure extrême

Grand Nord Grand Large revendique l’aventure extrême
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Le Zoo de La Flèche inaugure un nouvel espace de séminaire

Le Zoo de La Flèche inaugure un nouvel espace de séminaire
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo lance son application mobile !

GreenGo lance son application mobile !
TravelJobs

Emploi & Formation

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias