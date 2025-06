Le Quai d’Orsay déconseille les voyages en Jordanie

Le MEAE ajoute "Au vu des risques de dégradation de la situation sécuritaire dans la région, il est recommandé lors des déplacements en Jordanie de faire preuve d’une vigilance renforcée, ce qui implique notamment de se tenir à l’écart des manifestations et des rassemblements. Il importe par ailleurs de se tenir régulièrement informé de la situation et de consulter le site internet de l’Ambassade de France en Jordanie.



En cas de riposte iranienne et si les sirènes d’alerte sont activées, il est recommandé d’éviter les déplacements et de se mettre à l’abri dans un lieu fermé.



L’espace aérien jordanien a rouvert le 14 juin à 7h30 et les aéroports en Jordanie reprennent progressivement leurs activités. Des annulations et reports de vols peuvent néanmoins continuer à survenir. Il est conseillé de se rapprocher de sa compagnie aérienne pour vérifier le statut de son vol et trouver une solution de remplacement le cas échéant. Un numéro a également été mis en place par l’aéroport pour s’informer sur son vol : +962 6 500 2777."