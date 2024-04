Jordanie et Egypte : le tourisme redoute la réponse d'Israël... 🔑

La saison dépendre de la riposte éventuelle d'Israël

Six mois après les attentats du Hamas en Israël, la crainte d'une régionalisation du conflit n'a jamais été aussi palpable. Le 13 avril 2024, pour la première fois l'Iran a attaqué directement Israël, en envoyant des centaines de drones et missiles en direction de l'état hébreu. Siles dégâts matériels ont été minimes, ils sont laissé des traces dans l'esprit des voyageurs. TourMaG a interrogé, les réceptifs et tour-opérateurs spécialistes de l'Egypte et de la Jordanie pour avoir leur ressenti et envisager la suite de la saison touristique.

Rédigé par Romain POMMIER le Mercredi 17 Avril 2024

