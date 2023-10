La Jordanie en force à l'IFTM Top Resa

"très nettement plus qu'en 2019, avant le Covid".

Destination à l'honneur de la 45e édition d'IFTM Top Resa, qui se tient jusqu'à aujourd'hui Porte de Versailles, à Paris, y est présent en force : non seulement son- qui accueille plus de 20 réceptifs et régions,, mais la Jordanie a également surpris en y reproduisant un petit coin de désert : une vaste tente bédouine traditionnelle a en effet été déployée dans un autre espace du salon.Y sont organisés conférence de presse, événements en tous genres et bien sûr dégustation du mansaf, le plat national. Le tout accompagné de danses et musiques traditionnelles.La conférence de presse donnée, par le ministre du tourisme jordanien,en compagnie du docteur, directeur général du Jordan Tourism Board, a bénéficié de cet accompagnement musical exceptionnel, le ministre et le directeur se mêlant ensuite aux danses traditionnelles tandis qu'étaient servis aux participants une série de délicieux mets jordaniens.Il est vrai que, selon le ministre jordanien qui était ravi d'avoir pu rencontrer sur place de nombreux tour operators. Pour inciter davantage de Français à venir en Jordanie, une campagne de promotion (affiche dans les rues de Paris et les aéroports parisiens comme dans celui de Lyon et aussi sur les portières des taxis) a été organisée l'année dernière.Selon Muriel Nouchy , fondatrice de l'agence mN'Organisation et représentante du Jordan Tourism Board en France, la Jordanie, a accueilli cette année. Soit presque le double de l'année dernière et même