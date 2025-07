Tourisme d'affaires : Linkeus fusionne avec le CRT PACA

L'option de la fusion par absorption de Linkeus par le CRT a été validée après plusieurs mois de discussions et de gouvernance partagée. Le conseil d’administration de Linkeus a. La fusion a été définitivement actée lors des assemblées générales extraordinaires des deux organisations le 9 juillet 2025. Cette décision stratégique permet de sauvegarder le travail de nombreuses années et de sécuriser un budget permettant de maintenir et développer les actions prévues pour le secteur MICE. Le MICE représente plus de, avec près de 15 % de la fréquentation touristique hors saison, contribuant ainsi à dynamiser l’économie au-delà des mois d'été. Laa aussi permis de, un budget annexé au CRT. En outre, les administrateurs deont été intégrés à la gouvernance du CRT au sein d’un collège dédié à Linkeus, avec unFabrice et Maxime, co-présidents de Linkeus, deviennent ainsi co-Vice-Présidents du CRT.Cette nouvelle structure permet également CRT au moment de la fusion, assurant ainsi une continuité dans la gestion des activités liées au MICE. Cette transformation vise àet à mettre en place une organisation plus cohérente et efficiente pour le secteur du tourisme d’affaires dans la région Sud.