Tourisme : Pourquoi les fusions et acquisitions dévissent en France ?

" L'activité de transaction est restée mitigée dans les différentes régions et pays, certains d'entre eux ayant connu une baisse du volume de transactions, tandis que d'autres ont affiché une amélioration.



Il en va de même pour les types d'opérations couvertes, " a expliqué Aurojyoti Bose, analyste en chef chez GlobalData.



Il faut dire que la remontée des taux n'a pas joué en faveur de l'activité, malgré une année record pour l'ensemble de l'industrie touristique, avec même des marges très confortables pour de nombreux acteurs.



De plus, les investisseurs ont peut être anticipé un fléchissement de l'activité des opérateurs touristiques.



Ainsi, sur les 7 premiers mois de l'année 2024, les fusions et acquisitions réalisées en France sont en chute libre de 45%, par rapport à la même période, l'année précédente.



Dans le même temps, en Europe, le volume de transactions est en amélioration de 16,8 % en glissement annuel au cours de la période examinée, certains marchés clés de la région ayant enregistré une croissance du nombre de transactions, tandis que le volume de transactions pour le Moyen-Orient et l'Afrique est resté au même niveau pour la plupart d'entre eux.



A noter que les marchés clés, constitués des États-Unis, la Corée du Sud, la Chine, l'Australie (et de la France) sont tous en baisse.



Parallèlement, le volume des opérations de capital-investissement, dans le monde, s'est amélioré de 21,4 %.