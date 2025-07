IFTM : la Tech Zone fait le plein de nouveautés

Laproposera un parcours inédit en huit ateliers immersifs pendant les trois jours de l’IFTM 2025 . Ces ateliers sont conçus pour démontrer comment l’IA et les technologies immersives peuvent transformer l’accueil client et les métiers du tourisme. Parmi les expériences proposées :Un conseiller en réalité augmentée, où un agent de voyages virtuel interagit avec les visiteurs, offrant des conseils personnalisés selon la destination choisie. Cette expérience démontre la capacité des nouvelles technologies à améliorer l’expérience client et à optimiser la gestion des relations.: L’intelligence artificielle crée un carnet de voyage sur mesure en temps réel, tout en permettant aux agences de mieux gérer les demandes clients grâce à un assistant GPT. Ce processus inclut la gestion des e-mails clients et la création automatique de réponses.: La vidéo spatiale et les démonstrations de l’Apple Vision Pro ouvriront une nouvelle dimension de narration touristique, permettant de vivre les destinations d'une manière totalement immersive et engageante.: La création d’une carte postale animée à partir des rêves du visiteur, en utilisant la réalité augmentée pour générer une expérience interactive et narrative autour de la destination.: Le test de lunettes augmentées, permettant d’améliorer l’expérience touristique avec des informations contextuelles apparaissant en réalité augmentée lors des visites.Ces ateliers témoignent de l'évolution du secteur touristique vers des expériences de plus en plus personnalisées et immersives, mettant en lumière la convergence entre technologie et voyage.