IFTM 2025 : des formats de conférences qui donnent la parole et font avancer ensemble

IFTM 2025 donne aussi la parole à ceux qui font bouger les lignes. Le format « Stand Up for the Planet - Initiatives en scène », proposé sur le Village des Initiatives Durables et animé par Jean-Pierre Nadir, met en lumière des récits inspirants, à travers des prises de parole courtes de 5 à 10 minutes.



Porté par des entrepreneurs, des collectivités ou des professionnels du terrain, ce format donne à voir des solutions concrètes déjà mises en œuvre, souvent à petite échelle mais avec un fort potentiel de réplicabilité. Ce sont des histoires vraies, racontées sans artifice, qui démontrent qu’il est possible d’agir autrement, ici et maintenant.



Le visiteur y découvre des projets engagés, des échecs transformés en apprentissages, des idées simples mais puissantes. Ce format est à la fois un temps d’inspiration et un accélérateur de prise de conscience. Il participe pleinement à la dynamique d’intelligence collective du salon en favorisant l’identification, l’envie de faire, et le passage à l’action.