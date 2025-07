IFTM 2025 : Zoom sur le nouveau Village des Initiatives Durables

Échanger sur le tourisme durable et responsable avec les exposants (Fairmoove et le Costa Rica ont déjà confirmé leur présence sur le Village)

Inscrire leurs actions sur l’Arbre des Engagements, symbole collectif de mobilisation.

Tester leurs connaissances via une borne interactive

Participer aux différentes animations proposées sur le Village

S’informer et se former à travers des conférences et micro-formations

Pensé comme un écosystème vivant et structurant, le Village des Initiatives Durables proposera différents espaces de rencontres et d’échanges :Un cadre idéal pour s’informer, s’inspirer, réseauter et s’impliquer.