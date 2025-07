Incendie : l'aéroport de Marseille - Provence fermé

Le ciel s'est obscurci au-dessus de Marseille. La fumée est visible depuis la Cité Phocéenne.



L'incendie s'est déclaré sur la commune des Pennes-Mirabeau, une localité située au Nord de Marseille. L'aéroport de Marseille Provence a suspendu ses vols depuis 12h12. Aucun avion ne décolle et n'atterrit.



Quatre avions ont rebroussé chemin. Ils ont été déroutés, trois vers Nice et un vers Montpellier.



Les passagers au départ de Marseille sont actuellement en attente au sein de l'aéroport. Concernant le ferroviaire, la ligne SNCF entre Miramas et l'Estaque est interrompue.