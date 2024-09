Aéroport Marseille-Provence : un été olympique réussi

On observe également une hausse du taux de remplissage des avions, avec une moyenne proche de 82% durant la période estivale.



De plus, le nombre de visiteurs arrivant sur le territoire a augmenté, représentant plus de la moitié des passagers sur certaines nouvelles liaisons estivales, telles que Stockholm, Wroclaw et Shanghai.



Cette dernière ligne a d'ailleurs atteint des taux de remplissage avoisinant les 90% en août.