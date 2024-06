L'Aéroport de Marseille bascule dans une nouvelle ère (vidéo) 🔑

Une fois cette fastidieuse étape passée, les voyageurs pourront profiter de zones commerciales et d'embarquement totalement remodelées.



Autant avant la sureté l'offre de restauration a été revue à la baisse, autant elle a été considérablement augmentée après ce passage, pour proposer 19 enseignes dont un grand duty free.



Quelques marques bien marseillaises et provençales sont présentes, comme la pâtisserie Bricoleurs de Douceurs ou les glaces Emki Pop.



Des espaces commerciaux qui auront pour vocation de générer de nouveaux revenus à l'Aéroport Marseille Provence, afin de lui permettre de maintenir des slots à petits prix et donc maintenir sa desserte aérienne.



" Cette offre commerciale est à l'image du territoire, axée sur la Provence, elle est très identitaire.



Nous rentrons dans une nouvelle ère, avec un aéroport moderne, des standards techniques beaucoup plus élevés. Il monte de catégorie, en passant dans celle des 10 à 25 millions de passagers.



Malgré tout, nous n'avons pas d'enjeu capacitaire sur cette réalisation, mais plutôt de mise aux normes et de confort, " recadre Philippe Bernand.



L'Aéroport de Marseille ne vise donc pas une croissance exponentielle, mais plutôt de l'ordre de 2 à 3% chaque année.



D'ici 5 ans, ils pourraient être 13 millions de voyageurs à passer par la capitale provençale. Il faudra alors composer avec le mécontentement croissant des riverains.



Alors se posera la question du terminal 2, dédié aux low cost. Ces dernières à l'étroit pourraient alors profiter de ce nouvel outil, en ayant un accès au coeur d'aéroport et donc boucler la boucle.