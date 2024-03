Marseille - Provence : une offre commerciale plus locale pour le nouveau Terminal 1

La plateforme a également profité de ce renouveau, pour revoir entièrement les surfaces commerciales.



Le nouveau bâtiment de 22 000 m² qui ouvrira en juin et la réhabilitation des 28 000 m² existants permettront d'offrir 680m² de surfaces commerciales supplémentaires soit un total de 5677m².



" Nous aurons deux fois plus d'enseignes, de restaurants et surtout 18 nouveautés " précise Julien Boullay. "Nous allons renforcer l'offre du côté des salles d'embarquement et inverser totalement la tendance actuelle".



A ce jour, la zone publique compte 7 restaurants, 3 boutiques et 1 duty free, après les travaux, il n'y aura plus que 6 restaurants et une boutique.



A l'inverse, une fois le nouveau cœur aéroport ouvert, la zone réservée comptera 12 restaurants, 5 boutiques et 2 Duty free, contre 3 restaurants et 3 boutiques actuellement.