Réserver son train un an à l’avance, le coup de Maître de Resaneo

RESANEO propose des liaisons intérieures dans les principaux pays européens MAIS également de liaisons entre des capitales Européennes

Jean-Pol poursuit : « Depuis bientôt six mois nous proposons des liaisons train inédites. Les agences peuvent réserver des billets de train entre deux villes d’un même pays.En Italie, il est désormais possible de réserver un Milan-Turin sur InOui, Frecciarossa ou Italo.En Espagne, vous pouvez réserver un Barcelone-Madrid avec la Renfe, Iryo ou encore Ouigo Espagne, mais également dans toute l’Europe comme, par exemple, entre Prague et Vienne ou encore entre Zurich et Munich.De plus, il est également possible de vendre du multimodal . Bref, un choix toujours plus important pour répondre à toutes les attentes des voyageurs. »