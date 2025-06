Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique latine et les Caraïbes !

Le Vénézuéla, vaste pays d'Amérique du Sud, est environ 1,7 fois plus grand que la France.

Il s'étend de l'équateur au 11ème parallèle et est bordé par la Colombie, le Brésil, le Guyana et la mer des Caraïbes, avec trois grandes régions : Andes et littoral, plaines des Llanos et massif guyanais.



Ce territoire compte 72 îles (dont Margarita), des sites naturels remarquables comme les chutes de Salto Ángel (les plus hautes du monde), le Parc national Canaima classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ou encore le Delta de l’Orénoque, vaste réseau de bras de fleuves et de zones marécageuses. Le pays a perdu ses derniers glaciers en 2024…



Le Vénézuéla, remarquable par sa richesse du vivant, est l’un des 17 pays au monde abritant une biodiversité exceptionnelle, avec plus de 1 400 espèces d’oiseaux et quelque 30 000 à 35 000 espèces végétales.



Ce chiffre place le Vénézuéla parmi les 10 pays les plus riches en flore au monde, Caracas, la capitale, rassemble près de 5 millions d’habitants. À voir : le parc national El Ávila qui domine la ville, le musée des Beaux-Arts, ou encore la Casa Natal de Simón Bolívar, maison natale du libérateur.



Ce qu’il faut absolument goûter… Les Arepas (ce que la baguette est à la France) croustillantes, les jus de fruits tropicaux, les poissons grillés… un festival pour titiller vos papilles.