Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique latine et les Caraïbes !

Trésor caché de l’Amérique centrale : le Honduras.



Est bordé au nord par la mer des Caraïbes, qui compte de nombreuses îles, « keys » et îlots, dont les plus importants sont les islas de la Bahía et les îles du Cygne tandis qu'au sud-ouest, il dispose d'une petite ouverture sur l'océan Pacifique par le golfe de Fonseca.

Le Honduras abrite une partie de la barrière de corail mésoaméricaine, la deuxième plus grande barrière de corail au monde après la Grande Barrière de corail en Australie.



Christophe Colomb, arrivant sur la côte nord-est de l’actuel Honduras lors de son quatrième voyage, le 14 août 1502, près de l’actuel cap Gracias a Dios, se serait écrié :

« Gracias a Dios, salimos de estas honduras ». Cette formule célèbre est très probablement apocryphe (attribuée après coup). Cependant, elle a marqué durablement l’imaginaire collectif et justifie aujourd’hui le nom du cap « Gracias a Dios » et du pays.



Le Honduras abrite une riche diversité de peuples autochtones, présents bien avant la colonisation espagnole. Les Lencas : le plus grand groupe autochtone du Honduras. Ainsi que les Miskitos, les Garífunas, les Tolupanes, les Pech, les Chortis.



Ces peuples autochtones représentent environ 7 % de la population hondurienne.

Ils luttent pour la reconnaissance de leurs terres, de leurs droits culturels, linguistiques et environnementaux.



Le Honduras, c’est une destination où la nature règne en maître, révélant des paysages d'une beauté rare, loin des foules, à savourer dans le silence et la sérénité. Nous vous invitons à la découvrir.