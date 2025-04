Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique latine et les Caraïbes !

A propos d'Air Europa

Tous nos vols long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner.

Ce sont des avions de dernières générations qui offrent un confort cabine optimal avec une Classe affaires en fauteuil-lit et en configuration 1/2/1 (*) qui permet l’accès aux couloirs pour chacun des passagers ; idéal pour les voyages d’affaires.

(*) selon les configurations déployées.



Par ailleurs la classe économique est équipée d’un système audio/vidéo individuel avec les dernières nouveautés (musique, films, séries… et disponibles en français), et de connexions USB. Le service Wi-Fi à bord (**) est possible dès la réservation ou à bord (à partir de 10 euros).

(**) pour une grande partie de notre flotte sur les vols transatlantiques ; à consulter les détails sur le site Air Europa.



● Grâce au prolongement de la Ligne 14 du métro, qui permet des connections faciles entre les grandes gares Parisiennes et l’aéroport d’Orly, Air Europa vous rapproche de l'Amérique latine et des Caraïbes.



● Les connections pour les vols transatlantiques sont effectuées dans la même zone.

Terminal 2 - arrivées vols Européens & Terminal 1 - vols transatlantiques.



Avril pluvieux et mai venteux font l’an fécond et heureux.