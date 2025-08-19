Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional

Air Mauritius affiche un bénéfice net de 4,9 millions d’euros au 1er trimestre de son exercice 2025-2026 - Depositphotos.com, @Boarding2Now
Air Mauritius a publié ses résultats financiers pour la période d’avril à juin 2025.
La compagnie affiche un bénéfice net de 252,7 millions de roupies (4,9 millions d’euros), marquant son meilleur premier trimestre en près d’une décennie.
Cette performance a été obtenue malgré [plusieurs défis opérationnels, dont l’immobilisation pendant huit semaines d’un Airbus A330-900neo et 24 incidents techniques (AOG) ayant entraîné des coûts supplémentaires.
La concurrence accrue sur plusieurs liaisons a également pesé sur les opérations.
Malgré ces contraintes, les revenus passagers sont passés de 5,6 à 6 milliards de roupies (112,4 M€ à 115,4 M€). Le nombre de passagers transportés a légèrement progressé (+0,8%) pour atteindre 403 127 voyageurs, soit une amélioration du coefficient de remplissage de 4,7 points.
Le prix du carburant est resté stable et la force de l’euro face aux principales devises a également soutenu les résultats.
Un nouvel ATR 72-600 pour consolider le réseau régional
En parallèle de ces performances financières, Air Mauritius poursuit la modernisation de sa flotte régionale.
La compagnie accueillera prochainement un ATR 72-600 supplémentaire, baptisé Les Mascareignes, en remplacement d’un ATR 72-500.
L’appareil, qui fera escale à Louxor, Nairobi et Nosy Be avant son arrivée à Maurice, sera d’abord déployé sur la desserte de Rodrigues avant de rejoindre la ligne vers La Réunion.
Pouvant accueillir jusqu’à 70 passagers, l’ATR 72-600 se distingue par des aménagements cabine modernisés, une meilleure insonorisation, une consommation de carburant optimisée et une avionique de dernière génération.
Il a également été configuré pour répondre aux besoins spécifiques d’Air Mauritius, notamment en matière d’évacuation médicale.
D’ici fin septembre 2025, la flotte régionale comptera trois ATR 72-600 et un ATR 72-500. Au total, 41 pilotes, dont 30 Mauriciens, sont qualifiés pour opérer sur ces appareils.
