TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo AirMaG  
Recherche avancée

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional

Un nouvel ATR 72-600 pour desservir Rodrigues et La Réunion


Air Mauritius affiche les meilleurs résultats pour un premier trimestre depuis neuf ans, réussissant à dégager un bénéfice net de 4,9 M€ sur les trois premiers mois de l'exercice 2025-2026. En parallèle, la compagnie renforce son réseau régional grâce à l’arrivée d’un nouvel ATR 72-600 destiné aux liaisons vers Rodrigues et La Réunion.


Rédigé par le Mardi 19 Août 2025

Air Mauritius affiche un bénéfice net de 4,9 millions d’euros au 1er trimestre de son exercice 2025-2026 - Depositphotos.com, @Boarding2Now
Air Mauritius affiche un bénéfice net de 4,9 millions d’euros au 1er trimestre de son exercice 2025-2026 - Depositphotos.com, @Boarding2Now
CroisiEurope
Air Mauritius a publié ses résultats financiers pour la période d’avril à juin 2025.

La compagnie affiche un bénéfice net de 252,7 millions de roupies (4,9 millions d’euros), marquant son meilleur premier trimestre en près d’une décennie.

Cette performance a été obtenue malgré [plusieurs défis opérationnels, dont l’immobilisation pendant huit semaines d’un Airbus A330-900neo et 24 incidents techniques (AOG) ayant entraîné des coûts supplémentaires.

La concurrence accrue sur plusieurs liaisons a également pesé sur les opérations.

Malgré ces contraintes, les revenus passagers sont passés de 5,6 à 6 milliards de roupies (112,4 M€ à 115,4 M€). Le nombre de passagers transportés a légèrement progressé (+0,8%) pour atteindre 403 127 voyageurs, soit une amélioration du coefficient de remplissage de 4,7 points.

Le prix du carburant est resté stable et la force de l’euro face aux principales devises a également soutenu les résultats.

Un nouvel ATR 72-600 pour consolider le réseau régional

Autres articles
En parallèle de ces performances financières, Air Mauritius poursuit la modernisation de sa flotte régionale.

La compagnie accueillera prochainement un ATR 72-600 supplémentaire, baptisé Les Mascareignes, en remplacement d’un ATR 72-500.

L’appareil, qui fera escale à Louxor, Nairobi et Nosy Be avant son arrivée à Maurice, sera d’abord déployé sur la desserte de Rodrigues avant de rejoindre la ligne vers La Réunion.

Pouvant accueillir jusqu’à 70 passagers, l’ATR 72-600 se distingue par des aménagements cabine modernisés, une meilleure insonorisation, une consommation de carburant optimisée et une avionique de dernière génération.

Il a également été configuré pour répondre aux besoins spécifiques d’Air Mauritius, notamment en matière d’évacuation médicale.

D’ici fin septembre 2025, la flotte régionale comptera trois ATR 72-600 et un ATR 72-500. Au total, 41 pilotes, dont 30 Mauriciens, sont qualifiés pour opérer sur ces appareils.

Lire aussi : Emirates et Air Mauritius renforcent leur partenariat


Lu 325 fois

Tags : air mauritius, ile maurice
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 19 Août 2025 - 12:13 Korean Air modernise ses salons à l'aéroport international d'Incheon

Lundi 18 Août 2025 - 13:04 Grève Air Canada : plus de 100 000 passagers bloqués

TourMaG

Brand news AirMaG

Le train avec Resaneo ou l’assurance d’être sur de bons rails

Le train avec Resaneo ou l’assurance d’être sur de bons rails
Resaneo se démarque en proposant régulièrement des produits originaux sur le train. La dernière...
Dernière heure

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs

Small Luxury Hotels lance la collection Wellbeing et élargit son portefeuille mondial

Expo universelle d’Osaka : déjà 3 millions de visiteurs pour le Pavillon France

Mandelieu surfe sur une fréquentation estivale en forte hausse

Brand News

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence
À l’issue d’un sondage auprès du secteur, 360Sharing transforme le DITEX. L’édition 2026 se tiendra...
Les annonces

NAUTIL - Assistant(e) de Production H/F - CDI - (Paris 17e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Crèches sur Saone (71))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
Distribution

Distribution

Lisez "Rodrigues, as-tu du cœur ?", sur le pouvoir de guérison du voyage

Lisez "Rodrigues, as-tu du cœur ?", sur le pouvoir de guérison du voyage
Partez en France

Partez en France

Mandelieu surfe sur une fréquentation estivale en forte hausse

Mandelieu surfe sur une fréquentation estivale en forte hausse
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Expo universelle d’Osaka : déjà 3 millions de visiteurs pour le Pavillon France

Expo universelle d’Osaka : déjà 3 millions de visiteurs pour le Pavillon France
Production

Production

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs
AirMaG

AirMaG

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional
Transport

Transport

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes
La Travel Tech

La Travel Tech

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Small Luxury Hotels lance la collection Wellbeing et élargit son portefeuille mondial

Small Luxury Hotels lance la collection Wellbeing et élargit son portefeuille mondial
HotelMaG

Hébergement

Marriott finalise le rachat de citizenM

Marriott finalise le rachat de citizenM
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
CruiseMaG

CruiseMaG

Star of the Seas, le nouveau fleuron de Royal Caribbean, a commencé ses opérations

Star of the Seas, le nouveau fleuron de Royal Caribbean, a commencé ses opérations
TravelJobs

Emploi & Formation

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyages d’affaires : comment les collaborateurs dépensent-ils l’argent de leur entreprise ?

Voyages d’affaires : comment les collaborateurs dépensent-ils l’argent de leur entreprise ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias