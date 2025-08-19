Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional

Un nouvel ATR 72-600 pour desservir Rodrigues et La Réunion

Air Mauritius affiche les meilleurs résultats pour un premier trimestre depuis neuf ans, réussissant à dégager un bénéfice net de 4,9 M€ sur les trois premiers mois de l'exercice 2025-2026. En parallèle, la compagnie renforce son réseau régional grâce à l’arrivée d’un nouvel ATR 72-600 destiné aux liaisons vers Rodrigues et La Réunion.



Rédigé par Amélia Brille le Mardi 19 Août 2025

Lu 325 fois