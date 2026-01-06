Kuoni fait son retour en TV sur Arte et BFM

"une création poétique et immersive qui célèbre le voyage comme une émotion en mouvement"

"À travers une mise en scène élégante et sensorielle, le film incarne la vision Kuoni : celle d’un voyage intensément vécu, façonné sur mesure et profondément inspirant."

Pour la première fois depuis longtemps, Kuoni sera présent sur les antennesKuoni France dévoile son tout premier film de marque,indique un communiqué de presse.Ce film, tourné entre le désert marocain et des studios parisiens, met en scène deux danseurs étoiles du Ballet Malandain de Biarritz.À travers cette création, Kuoni souhaite réaffirmer sa signature :