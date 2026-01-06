Kuoni fait son retour en TV sur Arte et BFM

Pour la première fois depuis longtemps, Kuoni sera présent sur les antennes d’Arte et de BFM du 5 janvier au 31 mars 2026 avec un film publicitaire réalisé par l’agence Suzanne.
Kuoni France dévoile son tout premier film de marque, "une création poétique et immersive qui célèbre le voyage comme une émotion en mouvement" indique un communiqué de presse. "À travers une mise en scène élégante et sensorielle, le film incarne la vision Kuoni : celle d’un voyage intensément vécu, façonné sur mesure et profondément inspirant."
Ce film, tourné entre le désert marocain et des studios parisiens, met en scène deux danseurs étoiles du Ballet Malandain de Biarritz.
À travers cette création, Kuoni souhaite réaffirmer sa signature : proposer des voyages qui marquent, qui relient et qui transforment.
