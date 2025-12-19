Le Groupe Kuoni France lance son Grand Challenge de rentrée

50€ de chèque-cadeau à chaques ventes confirmées

Le Groupe Kuoni France démarre l’année sur les chapeaux de roues avec son Grand Challenge de Rentrée. Du 12 janvier au 28 février, chaque dossier confirmé sur l’une de ses marques permet de décrocher un chèque-cadeau de 50 €, toutes brochures confondues.



Rédigé par Raphaelle Savary le Mardi 13 Janvier 2026

