Le Groupe Kuoni France lance son Grand Challenge de rentrée

Le Groupe Kuoni France démarre 2026 avec son Grand Challenge de Rentrée, une opération pensée pour stimuler les ventes dès les premières semaines de l’année.
Du 12 janvier au 28 février, chaque dossier confirmé sur l’une des marques du Groupe donne droit à un chèque-cadeau de 50 €, valable sur toutes les brochures*, offrant ainsi une belle opportunité pour les agences de voyages de dynamiser leur activité.
* Offre valable sur toutes les brochures Kuoni, Donatello, Scanditours et Celtictours, hors groupes et opérations spéciales.
Kuoni : toutes les offres du Groupe à l’honneur
L’opération concerne l’intégralité de l’offre du Groupe : Kuoni (Sables, Circuits, Croisières, Égypte, Asie, USACanada, Émotions), ainsi que Donatello, Scanditours et Celtictours.
Les ventes doivent être déclarées sur pro.kuoni.fr avant le vendredi 6 mars 2026, et les chèques-cadeaux seront envoyés à l’issue de l’opération.
Avec ce Grand Challenge de Rentrée, le Groupe Kuoni France affirme sa dynamique commerciale et met en avant la diversité de ses marques et de ses brochures, couvrant l’ensemble des destinations et typologies de voyages.
