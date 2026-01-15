Île Maurice : immersion exclusive dans les établissements Marriott avec Kuoni

Kuoni et le groupe Marriott International dévoilent un nouveau programme sur l'Ile Maurice.
L'itinéraire débute sur la côte Nord-Ouest, au Méridien Ile Maurice, un établissement qui mise sur l'expérience sensorielle avec son "Explore Spa" et une offre gastronomique diversifiée, allant du petit-déjeuner au restaurant Jade jusqu'au concept Teppanyaki.
La montée en gamme se poursuit au Westin Turtle Bay Resort & Spa, où le positionnement est clairement orienté vers le segment du bien-être.
Avec le programme "Feel Well-Come", l'hôtel intègre des prestations pointues comme la thérapie sonore encadrée par une Yogini et les soins signature du "Heavenly Spa".
La table n'est pas en reste avec le restaurant Fusion, qui travaille la réinterprétation des classiques mauriciens pour une clientèle en quête de raffinement local.
L’exclusivité du Sud : nature et rituels de prestige
Le voyage culmine au St. Regis Le Morne, situé sur l'un des sites les plus spectaculaires de l'île.
Au-delà de l'hébergement, l'offre se distingue par des activités à forte valeur ajoutée : randonnées sur le Morne Brabant (classé au patrimoine mondial de l'UNESCO) et excursions marines pour l'observation des dauphins.
Pour parfaire l'expérience client, l'établissement cultive ses traditions de marque, notamment le rituel du sabrage du champagne au coucher du soleil sur la plage.
Ce combiné exclusif signé Kuoni démontre que chaque établissement Marriott constitue une destination à part entière, permettant aux agents de voyages de construire un parcours mauricien sans fausse note.
