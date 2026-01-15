Île Maurice : immersion exclusive dans les établissements Marriott avec Kuoni

Un itinéraire segmenté entre bien-être, culture et exclusivité

En partenariat avec Kuoni, le groupe Marriott International dévoile une programmation stratégique sur l'île Maurice, ciblant une clientèle exigeante en quête d'authenticité et de prestations de luxe. De la côte Nord-Ouest aux pieds du Morne Brabant, cette sélection d'établissements emblématiques permet aux professionnels de proposer un combiné alliant l'expertise logistique du TO à l'excellence opérationnelle des enseignes Le Méridien, Westin et St. Regis.



Rédigé par Noah Penalva le Jeudi 15 Janvier 2026

