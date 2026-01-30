Kuoni France : le plan de Gonzague de Gélis pour relancer la croissance en 2026

TourMaG - Les destinations d'Europe du Nord sont-elles porteuses ?



Gonzague de Gélis : L'Irlande du Nord et l'Écosse se portent très bien. Globalement, sur Scanditours, les chiffres ont également été satisfaisants. Nous avons d'ailleurs enregistré des records historiques sur la Laponie en 2023 et 2024.



L'hiver en cours est un peu moins bon : les résultats sont légèrement en deçà des années précédentes. Cela s'explique par une concurrence devenue très vive sur ces destinations, mais aussi par une hausse des prix consécutive à l'explosion de la demande ces dernières années.



Cependant, l'intérêt des clients reste très soutenu. Pour répondre à cette dynamique, nous préparons déjà des nouveautés pour l'année prochaine, mais il est encore tôt pour en parler.



TourMaG - Quel est au global votre objectif de croissance en 2026 ?



Gonzague de Gélis : Nous nous sommes fixé un objectif de croissance de 7 % pour 2026. Pour bien comprendre cette trajectoire, il faut regarder notre historique récent : après une année 2023 exceptionnelle, l'année 2024 a été marquée par une parfaite stabilité. En revanche, nous avons connu un léger retrait de 3 % en 2025. Notre priorité est donc double : récupérer ces 3 % perdus et aller chercher 4 % de croissance supplémentaire pour retrouver une véritable dynamique de progression.



Pour l'instant, nous sommes confiants. Nous sommes parfaitement dans les clous de notre feuille de route et, sous réserve que le marché ne subisse pas de dégradation majeure, nous sommes en bonne voie pour atteindre ces chiffres.