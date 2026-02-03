Recrutement : découvrez le Top 6 des métiers les plus porteurs chez les agences et tour-opérateurs !

Recrutement : découvrez le Top 5 des métiers les plus porteurs chez les agences et tour-opérateurs ! - Depositphotos.com fentonroma143@gmail.com
Malgré une reprise évidente depuis la pandémie, le secteur des opérateurs de voyage n'a pas encore retrouvé les volumes de recrutement de 2019.
Valérie Dufour, Responsable de TravelJobs, la rubrique Emploi de TourMaG observe que le nombre d’offres d’emploi reste significativement inférieur aux années pré-COVID.
« Cela s’explique par une restructuration profonde du modèle d’affaires des agences, l’intégration du numérique et une baisse structurelle de certaines fonctions traditionnelles qui ont tardé à retrouver leur poids d’avant-crise », précise Valérie Dufour.
Le contexte international et politique en France a également joué dans les recrutements.
"La difficulté de recrutement sur les métiers opérationnels n'a jamais été aussi forte"
Si le volume global d'offres est en retrait, la difficulté de recrutement sur les métiers opérationnels n'a jamais été aussi forte, constate Valérie Dufour. Le marché fait face à un déséquilibre entre des postes à pourvoir nombreux : conseillers voyages, billettistes, responsables d'agences et un faible volume de CV qualifiés.
« Les recruteurs pointent un manque de compétences techniques spécifiques, notamment la maîtrise des outils de réservation (GDS/Amadeus), ainsi qu'un besoin de culture générale et de capacité de conseil. » souligne la responsable de la rubrique Emploi de TourMaG.
Le frein au recrutement est également culturel. Les candidats actuels privilégient la qualité de vie et la flexibilité. Le télétravail, qui est entré pleinement dans les organisations avec la pandémie de covid est devenu une demande quasi systématique pour les fonctions support et billetterie. Enfin l'équilibre vie pro et vie perso est une attente de la part de nombreux candidats.
« Pour attirer, les entreprises doivent désormais proposer des plans de montée en compétences et une organisation hybride. Cependant cette évolution complique le recrutement pour les grandes agences traditionnelles, qui peinent parfois à adapter leurs postes et leurs horaires » résume Valérie Dufour.
Cette dernière ajoute que les entreprises recherchent des compétences de plus en plus spécifiques : « La personnalisation des voyages et le sur-mesure qui montent en flèche, ainsi que la gestion des situations de plus en plus complexes (visas, itinéraires multi segments) deviennent des axes de croissance pour les voyagistes, ce qui nécessite des compétences plus pointues chez les collaborateurs.
D'autres secteurs sont porteurs. Les groupistes par exemple enregistrent une forte activité et recrutent. Dans ce contexte, les techniciens et commerciaux groupes sont recherchés. »
Autre impact important sur les métiers : la montée des recommandations et contenus de voyage via les réseaux sociaux tels qu'Instagram ou TikTok qui change les attentes des clients. « Certains influenceurs deviennent même des prescripteurs - ce qui oblige agences/voyagistes à repenser leur approche marketing pour rester attractifs Ils recherchent des collaborateurs qui ont aussi ces compétences. » ajoute la spécialiste de l'emploi.
Top 6 des métiers les plus porteurs en 2025-2026
Dans ce contexte de transformation, certains profils restent extrêmement recherchés :
Conseiller / Conseillère en voyages : Le pivot de la distribution, indispensable pour la création de séjours sur mesure.
Chef de produit voyage : Un profil que les voyagistes recherchent pour concevoir des offres différenciantes (écotourisme, aventure, niche).
Spécialiste Luxe / Premium : Un segment en croissance qui exige une expertise client très pointue.
Expert Digital & Marketing : Pour répondre à l'influence croissante des réseaux sociaux (TikTok, Instagram) dans le processus d'achat.
Billettiste, Gestionnaire transport et Back-office : Des métiers techniques essentiels à la fiabilité opérationnelle des agences.
Commercial et technicien voyages de groupes : le commercial est chargé de développer et vendre des séjours sur mesure pour des groupes (associations, entreprises, collectivités…). Le technicien voyages de groupes conçoit, organise et coordonne des séjours pour des groupes (associations, scolaires, entreprises…).
TravelJobs 2026 : de nouveaux outils pour fluidifier le marché
Face à ces défis de recrutement, les services de mise en relation évoluent sur TourMaG. TravelJobs déploie en 2026 des services de sourcing sur-mesure pour les recruteurs, allant au-delà de la simple diffusion d'annonces.
Cette approche inclut la chasse de tête ciblée par zone géographique et l'activation de réseaux d'alumni et d'associations professionnelles. L'objectif est clair : apporter de la visibilité aux candidats sur des opportunités parfois non publiées tout en garantissant aux employeurs des profils qualifiés et immédiatement opérationnels.
En savoir plus :
Mail : valerie.annonces@tourmag.com
Tel : +33 6 99 07 16 66
