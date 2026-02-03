Recrutement : découvrez le Top 6 des métiers les plus porteurs chez les agences et tour-opérateurs !

Si le volume global d'offres est en retrait, la difficulté de recrutement sur les métiers opérationnels n'a jamais été aussi forte, constate Valérie Dufour. Le marché fait face à un déséquilibre entre des postes à pourvoir nombreux : conseillers voyages, billettistes, responsables d'agences et un faible volume de CV qualifiés.



« Les recruteurs pointent un manque de compétences techniques spécifiques, notamment la maîtrise des outils de réservation (GDS/Amadeus), ainsi qu'un besoin de culture générale et de capacité de conseil. » souligne la responsable de la rubrique Emploi de TourMaG.



Le frein au recrutement est également culturel. Les candidats actuels privilégient la qualité de vie et la flexibilité. Le télétravail, qui est entré pleinement dans les organisations avec la pandémie de covid est devenu une demande quasi systématique pour les fonctions support et billetterie. Enfin l'équilibre vie pro et vie perso est une attente de la part de nombreux candidats.



« Pour attirer, les entreprises doivent désormais proposer des plans de montée en compétences et une organisation hybride. Cependant cette évolution complique le recrutement pour les grandes agences traditionnelles, qui peinent parfois à adapter leurs postes et leurs horaires » résume Valérie Dufour.



Cette dernière ajoute que les entreprises recherchent des compétences de plus en plus spécifiques : « La personnalisation des voyages et le sur-mesure qui montent en flèche, ainsi que la gestion des situations de plus en plus complexes (visas, itinéraires multi segments) deviennent des axes de croissance pour les voyagistes, ce qui nécessite des compétences plus pointues chez les collaborateurs.



D'autres secteurs sont porteurs. Les groupistes par exemple enregistrent une forte activité et recrutent. Dans ce contexte, les techniciens et commerciaux groupes sont recherchés. »



Autre impact important sur les métiers : la montée des recommandations et contenus de voyage via les réseaux sociaux tels qu'Instagram ou TikTok qui change les attentes des clients. « Certains influenceurs deviennent même des prescripteurs - ce qui oblige agences/voyagistes à repenser leur approche marketing pour rester attractifs Ils recherchent des collaborateurs qui ont aussi ces compétences. » ajoute la spécialiste de l'emploi.