On retrouve ce canal à l’Abbaye de Bon-Repos. C’est le site touristique majeur du Kreiz Breizh costarmoricain.



Fondée à la fin du XIIe s. par Alain III de Rohan, cette abbaye cistercienne se situe à l’écart du monde, comme il était d’usage pour cet ordre. Affirmation de la puissance économique et religieuse des Rohan, ce lieu de « repos éternel », nécropole de la famille, est posé dans un site de nature boisée, profond et envoûtant.



L’abbaye est une miraculée. Vendue comme bien national à la Révolution, transformée en usine de lin puis abandonnée, elle aurait pu disparaître, avalée par la végétation, sans l’impulsion de quelques locaux au milieu des années 1980. Depuis, un vaste chantier de restauration lui a redonné un visage respectable.



La visite dévoile le cloître à moitié reconstruit, la nef d’église abbatiale écroulée, les combles, la cuisine, les caves… et un ensemble fermé de bâtiments attenants dont une partie abrite des chambres d’hôtes.



L’abbaye accueille aussi des artistes en résidence, qui impulsent une saine vie culturelle. Un grand spectacle son et lumière est ainsi proposé au mois d’août. Il réunit près de 400 figurants sur une scène de 2 ha.