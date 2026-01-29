TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Tourisme : escapade mystérieuse dans le Kreiz Breizh, le cœur de la Bretagne

Visitez l’Abbaye de Bon-Repos, site incontournable du Centre Bretagne


Découvrez le Kreiz Breizh, le cœur secret des Côtes d'Armor. Entre les Gorges du Corong, l'Abbaye de Bon-Repos et le lac de Guerlédan, explorez une Bretagne authentique et légendaire.


Rédigé par Jean-François RUST le Mercredi 4 Février 2026

Découvrir la Bretagne des terres, dans les Côtes d’Armor, est une expérience unique car elle n’est pas la plus connue des destinations du département.

Il flotte pourtant ici un air armoricain profond, fait de hameaux en "ker", de chemins creux, de patrimoine intimiste et pour tout dire, d’une once de mystère. Balade secrète au cœur d’un territoire authentique.

Bienvenue en ce Centre Bretagne (Kreiz Breizh), que certains appellent avec humour le Kreizbreizhistan….

Il faut parfois de l’intuition pour dénicher les lieux forts d’un territoire au tourisme embryonnaire, où les sites ne bénéficient pas tous d’une mise en valeur digne de ce nom.

C’est grâce à ce flair que l’on déniche enfin le parking de Convenant-Hoat, à Saint-Nicodème, point d’accès aux Gorges du Corong. Ce chaos granitique atteignable par un sentier tracé dans un bois de chênes et de hêtres tordus, humide, bordé de pierres moussues, est assez étrange.

Après 30 mn de marche, on croit trouver la rivière mais nous n’entendons que son murmure. A la place, un amas gigantesque de blocs rocheux arrondis, poli par des millénaires.

L’eau est là, mais tapie sous le granit, invisible. De sauts de cabris en glissades sur les rochers, on marche à même le lit caché, entouré du silence de la végétation. Un mythe raconte que le géant Boudédé s’y serait délesté de gravillons (les fameux rochers) encombrant ses sabots…

Randonnée et légendes : les Landes de Locarn et l'Ankou

Ainsi est ce territoire, introverti, loin des évidences de la côte.

Peu valorisé, il ne draine pas les foules mais incarne cette Bretagne des légendes qui jadis effrayait des locaux toujours prompts à évoquer les malédictions de l’Ankou, cette représentation spectrale de la communauté des morts…

La route du Kreiz Breizh passe ensuite par Saint-Nicodème, fief des frères Morvan, quatuor légendaire de chanteurs bretons. Puis elle mène aux landes de Locarn, un biotope à tourbières de 172 ha, classé espace naturel sensible. Autre espace mystérieux, sécréteur d’anxiété par son mutisme et sa solitude.

Aucune âme qui vive dans cet horizon désolé, juste un sentier de découverte de 6 km à travers landes et forêt, scandé de genêts jaunes et de buissons épineux. Deux menhirs s’y tiennent coi, dont celui de Quelennec.

Patrimoine breton : Kergrist-Moëlou et son calvaire en kersantite

Escapade mystérieuse dans le Kreiz Breizh, le cœur de la Bretagne - Photo JFR
Escapade mystérieuse dans le Kreiz Breizh, le cœur de la Bretagne - Photo JFR
Déserte, la petite départementale D31 se faufile jusqu’à Kergrist-Moëlou.

Arrêt impératif dans ce village de granit, le plus breton de l’itinéraire. Lorsque nous y débarquons, le bourg est investi par les équipes de tournage des « Algues Vertes : l’enquête interdite », le film de Pierre Jolivet, inspiré du travail d’investigation et de la BD que la journaliste Inès Léraud a réalisé sur le scandale de ces algues.

Mais Kergrist-Moëlou est aussi un village d’âme bretonne forte. Rare, son église Notre-Dame, dotée de piliers en granit, dévoile une superbe voûte à lambris et… une cheminée, ornement peu habituel dans un édifice religieux.

Elle avait pour fonction de réchauffer les paroissiens en hiver et… les bébés lors des baptêmes.

A l’extérieur, face à un porche orné de statues d’apôtres en bois, l’enclos abrite des ifs séculaires et un calvaire à personnages de 1578, en kersantite, probablement le plus ouvragé des Côtes d’Armor. Le centre-bourg, minuscule, livre aussi sa délicieuse architecture bretonne, avec plusieurs maisons basses en granit.

Rostrenen et Gouarec : cités de caractère du Pays Fisel

L’étape suivante se nomme Rostrenen, bourg d’équilibre du Kreiz Breizh. Commerçante autour de sa place de la République, la petite ville, capitale du pays Fisel, mérite une halte pour ses maisons serrées de granit noir à toits d’ardoises, et pour sa collégiale.

Au-delà de son porche classé où trônent les apôtres, son chœur, au chevet arrondi, est l’un des plus beaux et profonds des Côtes d’Armor. Gouarec se profile à l’horizon.

Si l’on en parle, c’est parce qu’il émane du cœur de ce village une atmosphère un rien médiévale.

Autour de sa halle, quelques maisons nobles s’imposent, à l’image de celle située derrière le marché, couverte de lignolets (ardoises faitières décoratives). On y remarque aussi un splendide logis en schiste et granit. Il a pu abriter la maison de justice du duc de Rohan.

Derrière ce carré médiéval, apprécié des Anglais qui ont acquis de nombreuses maisons et possèdent même leur propre épicerie, coule le canal de Nantes à Brest. Aménagé sur le Blavet au XIXe s., il est aujourd’hui réservé à la navigation fluviale et permet de découvrir le Centre Bretagne.

Visiter l’Abbaye de Bon-Repos, site incontournable du Centre Bretagne

On retrouve ce canal à l’Abbaye de Bon-Repos. C’est le site touristique majeur du Kreiz Breizh costarmoricain.

Fondée à la fin du XIIe s. par Alain III de Rohan, cette abbaye cistercienne se situe à l’écart du monde, comme il était d’usage pour cet ordre. Affirmation de la puissance économique et religieuse des Rohan, ce lieu de « repos éternel », nécropole de la famille, est posé dans un site de nature boisée, profond et envoûtant.

L’abbaye est une miraculée. Vendue comme bien national à la Révolution, transformée en usine de lin puis abandonnée, elle aurait pu disparaître, avalée par la végétation, sans l’impulsion de quelques locaux au milieu des années 1980. Depuis, un vaste chantier de restauration lui a redonné un visage respectable.

La visite dévoile le cloître à moitié reconstruit, la nef d’église abbatiale écroulée, les combles, la cuisine, les caves… et un ensemble fermé de bâtiments attenants dont une partie abrite des chambres d’hôtes.

L’abbaye accueille aussi des artistes en résidence, qui impulsent une saine vie culturelle. Un grand spectacle son et lumière est ainsi proposé au mois d’août. Il réunit près de 400 figurants sur une scène de 2 ha.

Activités nautiques : Naviguer sur le lac de Guerlédan

Les fans de « loisirs nature » trouveront également leur compte dans le Kreiz Breizh.

A cheval entre Côtes d’Armor et Morbihan, le lac de barrage de Guerlédan, sur le Blavet, offre son cadre sauvage aux activités nautiques. Berges de Trégnanton, station balnéaire de Beau Rivage, base de plein air du Rond-Point du Lac…

Les eaux noires de Guerlédan, quand elles ne sont pas trop basses, se prêtent au paddle, au canoë, à la voile et même à une croisière-repas à bord du « Duc de Guerlédan ». La petite apothéose d’une immersion dans ce « terroir des tréfonds ».

