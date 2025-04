Road trip en Aveyron : 4 étapes entre viaduc, art et savoir-faire artisanal

On prendra aussi le chemin de la vallée du Lot, au nord, pour rallier deux bourgs au charme irrésistible : Saint-Geniez d’Olt et Sainte-Eulalie d’Olt. Après avoir traversé un décor vert et vallonné ponctué de rares fermes, le premier, « Petite Cité de Caractère », aligne ses maisons de part et d’autre de la rivière, se rappelant son passé de cité drapière. Comme Peyre, le second est aussi classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France » - le département en compte dix !



Sur la rive gauche du Lot, il dévoile le charme qu’ont tant de bourgs français : un site paisible au bord de l’eau ; un château ; des demeures médiévales et Renaissance restaurées ; de vieilles portes en bois et des escaliers usés ; et une pléiade de petites boutiques d’art et d’artisanat.