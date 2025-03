La Colombie, un voyage aux allures d’aventure !

On apprécie aussi la nature alentour. Celle des plantations de cafés, comme dans la finca La Cabaña.



Cela fait plus d’un demi-siècle qu’on y cultive sur des versants pluvieux les arabicas geisha, catura et bourbon. Les grains rouges, produits en « bio », sont cueillis à la main, séchés, torréfiés et exportés aux Etats-Unis, au Japon et en Norvège.



On apprécie également les cactus candélabres du désert de la Tatacoa, les points de vue profonds sur le fleuve Magdalena, l’immensité verdoyante des cordillères et leurs colibris multicolores…