Paris CDG - Bogota : AVIANCA, le retour 🔑

Sur les vols long-courriers vers l’Europe, Madrid, Barcelone, Londres et désormais Paris, Rolando Damas a apporté les précisions suivantes :



« Comme sur notre réseau moyen-courrier, nous augmentons nos capacités et avons rajouté un quatrième vol en saison sur Madrid et un deuxième vol en haute saison sur Barcelone.



Sur Londres nous avons un vol quotidien et désormais 5 vols par semaine au départ de Paris CDG. Nous proposons des tarifs très attractifs incluant le bagage cabine ainsi qu’un petit sac pouvant aller sous le siège.



Nos Boeing 787 « Dreamliner » sont configurés en deux classes : Business et éco. En classe économique, nous proposons quelques rangées de sièges avec un pitch un peu plus large et la prestation reste celle de l’éco. »