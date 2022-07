Amérique du Sud : A quand un retour à la normale de l'activité touristique ?

L'Amérique du Sud a connu d'énormes changements dans le nombre de visiteurs en 2022, elle montre déjà des signes clairs de reprise.



La région a été généralement plus lente à supprimer les restrictions de voyage que les pays du Moyen-Orient et d'Europe,

Les arrivées internationales en Amérique du Sud sont disproportionnellement faibles en raison du sous-développement des infrastructures de transport aérien, ainsi que du manque d'options de compagnies aériennes à bas prix, ce qui nuit à l'accessibilité,

" commente Hannah Free, analyste en voyages et tourisme chez GlobalData.Malgré tout, en 2021, la Colombie a vu les chiffres de son activité augmenter en partie grâce au film Encanto de Disney, qui a mis en lumière les points forts naturels et culturels du pays. Les arrivées internationales en Colombie ont augmenté de 11 % en glissement annuel.Guyana n'est pas en reste, car ses arrivées internationales en 2021 ont augmenté de 16,4 % par an.Cependant, le potentiel touristique du Guyana est entravé par la faiblesse de l'identité de marque, l'incohérence des investissements marketing et promotionnels, et la qualité relativement faible de la connectivité au pays, ce qui signifie que les vols sont souvent coûteux." précise Hannah Free.