Elearning Colombie : gagnez un voyage pour deux personnes

Actuellement, pour entrer dans le pays, un test PCR réalisé maximum 96 heures avant le départ est nécessaire. Il est également obligatoire de remplir le formulaire Check Mig, disponible en ligne, 24 avant le départ. Pour plus d'informations : https://colombia.travel/fr/information-covid-19 Le gouvernement Colombien a créé et mis en œuvre les certifications «Certified Check-in, COVID-19 bioseguro» et Safe Travels avec le soutien de l'Organisation mondiale du tourisme et du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC).À l'heure actuelle, 312 entreprises ont été certifiées, parmi lesquelles 6 aéroports (Cali, Bogotá, Santa Marta, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga) et 10 compagnies aériennes.