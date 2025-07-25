TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
WTTC : un 25e Sommet stratégique à Rome en 2025

Le tourisme mondial face aux défis de demain au programme du 25e Global Summit


Le World Travel & Tourism Council (WTTC) tiendra son 25e Global Summit à Rome du 28 au 30 septembre 2025. L’événement rassemblera des dirigeants mondiaux du tourisme et marquera un tournant pour l’organisation, avec une passation de présidence entre Greg O’Hara et Manfredi Lefebvre.


Rédigé par le Lundi 18 Août 2025

Le World Travel & Tourism Council (WTTC) tiendra son 25e Global Summit à Rome - Depositphotos @sepavone
Le World Travel & Tourism Council (WTTC) a annoncé une première liste d’intervenants pour son 25e Global Summit, qui se tiendra du 28 au 30 septembre 2025 à Rome.

Cet événement, organisé en partenariat avec le ministère italien du Tourisme, l’ENIT, la municipalité de Rome et la région du Latium, réunira des responsables d’entreprises internationales, des représentants institutionnels et des acteurs du secteur des médias.

Le sommet se déroulera à l’Auditorium Parco della Musica, avec pour ambition d’aborder les grandes questions qui traversent aujourd’hui l’industrie du voyage et du tourisme, notamment l’impact de l’intelligence artificielle, les perspectives économiques d’un secteur qui pèse environ 10% du PIB mondial, ainsi que les enjeux liés à la durabilité.

25e Global Summit : une passation de présidence symbolique

Parmi les premiers dirigeants annoncés figurent William E. Heinecke (Minor Hotel Group), Matthew Upchurch (Virtuoso), Jane Sun (Trip.com Group), Pierfrancesco Vago (MSC Croisières), Anthony Capuano (Marriott International), Elie Maalouf (IHG Hotels & Resorts) ou encore Christie Travers-Smith (Google).

D’autres représentants d’entreprises (Amadeus, VFS Global, Microsoft, Indian Hotels Company ou Omran Group) prendront également la parole.

Le sommet sera également marqué par un changement de gouvernance au sein du WTTC.

Greg O’Hara, président actuel et fondateur de Certares, quittera son poste et sera remplacé par Manfredi Lefebvre, président de Heritage Group et figure du secteur du voyage de luxe.

Cette transition interviendra lors d'une édition où la question de l’avenir du tourisme mondial figurera au cœur des échanges.

Rome, un rendez-vous stratégique

Pour l’Italie, l’accueil de ce rendez-vous représente une vitrine stratégique.

La ministre du Tourisme, Daniela Santanchè, est attendue parmi les intervenants et a déjà souligné l’importance de l’événement pour attirer des investissements dans le pays.

Le programme complet du sommet et la liste des intervenants devraient être précisés dans les prochaines semaines.

Lire aussi : Italie : le temple du goût, du beau, de la "dolce vita"


Tags : global summit, rome, world travel and tourism council, wttc
WTTC : un 25e Sommet stratégique à Rome en 2025

