WTTC : un 25e Sommet stratégique à Rome en 2025

Parmi les premiers dirigeants annoncés figurent William E. Heinecke (Minor Hotel Group), Matthew Upchurch (Virtuoso), Jane Sun (Trip.com Group), Pierfrancesco Vago (MSC Croisières), Anthony Capuano (Marriott International), Elie Maalouf (IHG Hotels & Resorts) ou encore Christie Travers-Smith (Google).



D’autres représentants d’entreprises (Amadeus, VFS Global, Microsoft, Indian Hotels Company ou Omran Group) prendront également la parole.



Le sommet sera également marqué par un changement de gouvernance au sein du WTTC.



Greg O’Hara, président actuel et fondateur de Certares, quittera son poste et sera remplacé par Manfredi Lefebvre, président de Heritage Group et figure du secteur du voyage de luxe.



Cette transition interviendra lors d'une édition où la question de l’avenir du tourisme mondial figurera au cœur des échanges.