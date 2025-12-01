Parc Astérix va s'installer en... Allemagne !

Pour en revenir aux résultats de l'exercice 2024/2025,Le résultat net est en croissance de 15,8 %, à 107 millions d'euros."La Compagnie des Alpes démontre, année après année, la pertinence de sa stratégie à laquelle les actionnaires ont apporté leur adhésion en juin 2021.Depuis lors, nous enregistrons une croissance moyenne annuelle à deux chiffres de notre chiffre d'affaires et une hausse de notre taux de marge d'exploitation, malgré le renchérissement du coût de l'énergie, ce qui nous permet de générer une trésorerie opérationnelle plus élevée et distribuer des dividendes en croissance pour la 3ème année consécutive.et d'avoir signé une nouvelle DSP avec la station de Pralognan-la-Vanoise, en attendant le début de la mise en oeuvre des plans de transformation ambitieux que nous allons entreprendre au Parc Astérix comme au parc Belantis, futur Parc Astérix Allemagne,]i" a commenté Dominique Thillaud, Directeur général de la Compagnie des Alpes.