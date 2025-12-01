TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Parc Astérix va s'installer en... Allemagne !

Parc Astérix Allemagne changera de nom à l'horizon 2030/31


Très populaire en Allemagne, Astérix aura aussi son parc outre-Rhin. L'annonce a été faite par la Compagnie des Alpes, ce mardi 2 décembre 2025, en marge de la publication de ses résultats. C'est dans la région de Leipzig, grâce au rachat du parc d'attractions Belantis, que le Parc Astérix va s'implanter outre-Rhin.


Mardi 2 Décembre 2025

Parc Astérix Allemagne changera de nom à l'horizon 2030/31 - Depositphotos
Parc Astérix Allemagne changera de nom à l'horizon 2030/31 - Depositphotos
Cela peut paraître contre nature, tant les héros sont franchouillards et pourtant Astérix est très populaire en Allemagne.

Depuis 1968 et la sortie du premier numéro, 130 millions de BD du petit Gaulois se sont écoulées outre-Rhin, ce qui en fait le 2ᵉ plus gros marché mondial pour la saga après la France.

Le succès est tel que non seulement 99% des Allemands déclarent connaître Astérix, mais certains vont jusqu’à l’imaginer être une invention... allemande.

C'est donc tout naturellement que la Compagnie des Alpes a décidé d'ouvrir son deuxième parc dans l’est du pays, dans la région de Leipzig.

Cette nouvelle aventure a débuté le 3 avril dernier, après le rachat au groupe Parques Reunidos de la totalité du capital de la société Event Park GmbH, qui détient et exploite le parc d'attractions Belantis, l'un des plus grands parcs dans l'est de l'Allemagne.

Parc Astérix Allemagne : une première zone ouvrira dès le printemps 2026

Le lieu n'est pas anodin, il bénéficie d'une "zone de chalandise dynamique et de plus de 80 hectares détenus en pleine propriété, comprenant une réserve de 41 hectares disponibles pour des développements futurs.

La Compagnie des Alpes, en accord avec les éditions Albert René, a pris la décision de transformer le parc de loisirs Belantis tel qu'il est aujourd'hui pour en faire le premier Parc Astérix en dehors de la France."

La mutation sera graduelle.

La première zone sera dédiée à Idéfix et inaugurée dès le printemps 2026. La transformation va s'étendre jusqu'en 2030, voire 2031, date à laquelle le lieu changera de nom.

Le parc devrait accueillir près de 900 000 visiteurs par an.

Dans le même temps, le Parc Astérix originel va bénéficier d'un plan d'investissement de 250 millions d'euros, incluant un 4ᵉ hôtel de 300 chambres prévu en 2027, ainsi que cinq nouvelles attractions et de nouveaux points de restauration et boutiques.

L'objectif est de le faire rentrer dans le top 5 des parcs d'attractions européens à l’horizon 2030.

La Compagnie des Alpes : un chiffre d'affaires en hausse de 12,8 %

Pour en revenir aux résultats de l'exercice 2024/2025, la Compagnie des Alpes a établi un nouveau record, avec un chiffre d'affaires de 1,397 milliard d'euros, en hausse de 12,8 %.

Le résultat net est en croissance de 15,8 %, à 107 millions d'euros.

"La Compagnie des Alpes démontre, année après année, la pertinence de sa stratégie à laquelle les actionnaires ont apporté leur adhésion en juin 2021.

Depuis lors, nous enregistrons une croissance moyenne annuelle à deux chiffres de notre chiffre d'affaires et une hausse de notre taux de marge d'exploitation, malgré le renchérissement du coût de l'énergie, ce qui nous permet de générer une trésorerie opérationnelle plus élevée et distribuer des dividendes en croissance pour la 3ème année consécutive.

La Compagnie des Alpes continue, par ailleurs, de faire preuve d'agilité pour saisir des opportunités de croissance : après MMV et le groupe Urban, nous sommes très fiers d'avoir acquis cette année le parc de loisirs Belantis en Allemagne, et d'avoir signé une nouvelle DSP avec la station de Pralognan-la-Vanoise, en attendant le début de la mise en oeuvre des plans de transformation ambitieux que nous allons entreprendre au Parc Astérix comme au parc Belantis, futur Parc Astérix Allemagne," a commenté Dominique Thillaud, Directeur général de la Compagnie des Alpes.

