Le Parc Astérix dévoile ses ambitions 2026–2028

La saison 2026 marquera la finalisation de la zone Égypte, qui s’étendra jusqu’à un nouveau village égyptien au bord de l’eau, avec son souk, ses restaurants et une descente aquatique inédite.



Les chaises volantes deviendront L’Envol d’Ibis, et l’Oxygénarium se transformera en Descente d’une Île. Côté restauration, le restaurant du Cirque fera place aux Comptoirs d’Épi de Maïs, un espace immersif et modulable, pouvant devenir le Buffet de l’Horreur pour Halloween ou le Buffet de Noël Gaulois en hiver.



En 2027 cap sur la Grèce antique, le parc dévoilera une nouvelle extension de 5 000 m² dédiée à la Grèce et à la presqu’île de Simi. Trois attractions familiales y verront le jour, accompagnées d’un restaurant monumental de 2 000 m², La Table de Dionysos, qui proposera un voyage gustatif au cœur de la Méditerranée.



Toujours en 2027, le parc inaugurera un quatrième hôtel, L’Odyssée, inspiré de l’album L’Odyssée d’Astérix. Ce caravansérail de 300 chambres s’articulera autour d’une oasis centrale et d’un centre de séminaires pour renforcer l’offre affaires.



En 2028, la dernière étape du plan concernera la transformation complète des "Rues de Paris" en une zone immersive qui s'appellera Londinium, consacrée à Astérix chez les Bretons. Les visiteurs y découvriront une montagne russe indoor, un Dark Ride interactif, un pub, un salon d’eau chaude et un restaurant baptisé Le Tour de Gaule.



" Nous avons à cœur de proposer des nouveautés, mais aussi de rénover nos infrastructures historiques, certaines ayant plus de 36 ans. " a expliqué Delphine Pons.