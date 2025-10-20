Le Parc Astérix dévoile ses ambitions 2026–2028

Le Parc Astérix s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire.
Après une année 2025 record, marquée par 2,9 millions de visiteurs et le succès du Cetotomatix, élu meilleure attraction européenne 2025, le parc francilien dévoile une feuille de route ambitieuse jusqu’en 2028.
Fort de sa place de deuxième destination de loisirs en France, le Parc Astérix confirme son virage stratégique amorcé en 2014 : devenir une véritable destination touristique.
Ses 450 chambres d’hôtels affichent déjà un taux d’occupation annuel de 92 %, et la satisfaction visiteurs atteint un record de 8,41/10. Pour soutenir cette dynamique, le parc prévoit une extension de 20 % de sa capacité, dont les deux tiers seront en intérieur, afin de réduire la dépendance à la météo et d’allonger la période d’ouverture.
"Ce qu’on vise au Parc Astérix collectivement, c’est la TGS - la Très Grande Satisfaction. Parce qu’un visiteur très satisfait revient plus souvent et recommande plus volontiers." a précisé Delphine Pons, directrice générale du Parc Astérix.
2025 : des nouveautés entre frissons et féérie
Avant d’entamer cette nouvelle phase, le parc continue de miser sur ses grands temps forts saisonniers.
Cette année pour Peur sur le Parc, une nouvelle zone fait son apparition, le camp des Lames d’Acier, installé sur les quais du lac. Dans un décor postapocalyptique, les visiteurs affrontent Brakkor, chef sanguinaire d’une tribu de guerriers. Deux nouveaux spectacles rythment cette zone : Brakkor, l’affrontement (mêlant cascades et chorégraphies) et Brasier, un show de feu impressionnant.
L’atmosphère s’anime aussi grâce aux déambulations de créatures et aux célèbres hommes à la tronçonneuse, dont les apparitions surprises sont toujours très attendues.
Dès novembre, place à la féérie avec le Noël Gaulois 2025. Parmi les nouveautés, un marché de Noël viking près de Goudurix, une patinoire couverte en plein air et une nouvelle scène musicale.
Le parcours féérique des Jardins merveilleux du Père Noël, la Glissade d’Obélix et le spectacle sur glace "Qui veut la peau du Père Noël ?" complètent cette programmation hivernale qui séduit chaque année des milliers de familles.
2026-2028 : trois ans pour réinventer le Parc Astérix
La saison 2026 marquera la finalisation de la zone Égypte, qui s’étendra jusqu’à un nouveau village égyptien au bord de l’eau, avec son souk, ses restaurants et une descente aquatique inédite.
Les chaises volantes deviendront L’Envol d’Ibis, et l’Oxygénarium se transformera en Descente d’une Île. Côté restauration, le restaurant du Cirque fera place aux Comptoirs d’Épi de Maïs, un espace immersif et modulable, pouvant devenir le Buffet de l’Horreur pour Halloween ou le Buffet de Noël Gaulois en hiver.
En 2027 cap sur la Grèce antique, le parc dévoilera une nouvelle extension de 5 000 m² dédiée à la Grèce et à la presqu’île de Simi. Trois attractions familiales y verront le jour, accompagnées d’un restaurant monumental de 2 000 m², La Table de Dionysos, qui proposera un voyage gustatif au cœur de la Méditerranée.
Toujours en 2027, le parc inaugurera un quatrième hôtel, L’Odyssée, inspiré de l’album L’Odyssée d’Astérix. Ce caravansérail de 300 chambres s’articulera autour d’une oasis centrale et d’un centre de séminaires pour renforcer l’offre affaires.
En 2028, la dernière étape du plan concernera la transformation complète des "Rues de Paris" en une zone immersive qui s'appellera Londinium, consacrée à Astérix chez les Bretons. Les visiteurs y découvriront une montagne russe indoor, un Dark Ride interactif, un pub, un salon d’eau chaude et un restaurant baptisé Le Tour de Gaule.
"Nous avons à cœur de proposer des nouveautés, mais aussi de rénover nos infrastructures historiques, certaines ayant plus de 36 ans." a expliqué Delphine Pons.
Un Parc Astérix pense à l'avenir
Au-delà des attractions, le Parc Astérix investit aussi dans le bien-être de ses 1 200 collaborateurs.
Plus de 20 millions d’euros ont été consacrés à la modernisation des espaces "backstage" : maisons des opérateurs, zones de pause, infrastructures techniques.
Côté environnement, le parc affiche déjà – 65 % d’émissions de gaz à effet de serre depuis 2019, et vise – 80 % d’ici 2030. Dès 2026, 30 % de son électricité sera produite par des ombrières photovoltaïques.
Avec ces nouveaux investissements, le Parc Astérix entend consolider sa position de deuxième parc de loisirs français et ambitionne d’intégrer le top 5 européen d’ici 2035. Une stratégie articulée autour de trois piliers : plaisir, immersion et responsabilité.
