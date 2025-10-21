Parc Astérix : J’ai testé la nocturne "Peur sur le Parc"... et j’ai (vraiment) eu peur ! (Vidéo)

Jusqu’au 11 novembre 2025, le Parc Astérix célèbre l’automne avec sa saison « Peur sur le Parc », où citrouilles, épis de maïs et décors effrayants investissent les allées.
Le Parc Astérix organise 12 nocturnes de 19h à 1h sur des dates spécifiques : 11, 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30, 31 octobre et 1er, 8 et 10 novembre 2025. Ces soirées nécessitent un billet spécifique (tarif de 51€ et 55€ sur place).
Les nocturnes des 11, 18, 25, 31 octobre et 1er novembre affichent déjà complet.
Cette année la nocturne se distingue par l’apparition d’une nouvelle zone de terreur, le Camp des Lames d’Acier, située dans un secteur désaffecté, où règne le tyran fictif Brakkor.
Les amateurs de frissons ne manqueront pas
Pour les amateurs de sensations fortes, les maisons hantées de Peur sur le Parc restent incontournables… même si je n’ai pas osé m’y aventurer, trop impressionnée pour franchir le pas :
Les Enfers de Pompéi (zone romaine) : immersion dans la cité chaotique après l’éruption du Vésuve en 79 ap. J.-C. Les visiteurs traversent des ruines hantées par des habitants mutilés, prêts à attaquer les derniers survivants. (Maison hantée payante : 5 €, déconseillée aux moins de 16 ans)
Le Tombeau des Dieux : expérience multisensorielle où Sobek, Anubis et Horus sèment chaos et frissons.
Les Catacombes : un labyrinthe de tunnels étroits, cadavres et éboulements, peuplé de créatures effrayantes.
La Colère d’Anubis, Mission Perdue et les rencontres terrifiantes des Rues de Paris complètent ce tour épouvantable et inquiétant des maisons hantées.
Ces dernières connaissent une forte affluence durant la période d’Halloween, ce qui se traduit par des temps d’attente b[souvent importants.
La nocturne propose également des spectacles et animations immersives.
La soirée se conclut par le Défilé des Monstres, orchestré par les célèbres hommes à la tronçonneuse, qui ne manqueront pas de vous foncer dessus.
Enfin, les nouveaux spectacles et le retour de personnages populaires, comme les clowns de la Foire aux Six Trouilles, permettent aux visiteurs réguliers de retrouver des figures emblématiques de la saison.
Pour les personnes ne raffolant pas du grand frisson, les attractions sont ouvertes pendant toute la durée de la nocturne, j’ai eu l’occasion de tester Cétautomatix, la nouvelle montagne russe familiale à propulsion !
Des zones de peur modulables et identifiées
Dès l’entrée dans le parc, l’adrénaline monte immédiatement. Tout au long de la soirée, l’ambiance maintient une tension constante, comme si les visiteurs devenaient les acteurs d’un film d’horreur.
Personnages effrayants, zones de peur, spectacles et animations sont autant d’éléments soigneusement pensés pour provoquer des frissons à chaque instant.
Même si "80 % du parc restent accessibles aux familles" précise le parc et que les zones de peur sont clairement délimitées, l’ambiance générale des nocturnes reste très intense et potentiellement effrayante pour les plus jeunes.
Un système de feux tricolores indique le niveau de frisson dans chaque zone : « Petit frisson » pour les enfants, « Frayeur modérée » pour toute la famille, et « Grosse terreur » pour les visiteurs les plus audacieux.
Des badges « repousse-monstres » sont distribués pour permettre aux enfants sensibles de circuler plus sereinement, mais hors maisons hantées, l’atmosphère reste globalement très immersive et saisissante.
Expériences culinaires et lieux insolites
La restauration participe pleinement à l’expérience : le Buffet de l’Horreur au Restaurant du Cirque plonge les visiteurs dans un univers circassien terrifiant, autour du Maître et de ses créatures : Jingo, le clown cannibale, ou Carmen, la médium tourmentée, ils se présenteront à vous pendant le repas en ne manqueront pas de vous faire sursauter.
Au menu : mini hot-dogs en forme de doigts de sorcière, avocat revisité façon cervelet, saucisses de sanglier aux haricots de Soissons, desserts spectaculaires (panna cotta à la sauterelle caramélisée, fontaine “ensanglantée”). Un buffet qui au premier abord est repoussant mais qui est finalement très bon.
Le bar clandestin « Le Sanglier Borgne », refuge mystérieux où l’on peut déguster cocktails et whiskys dans une ambiance immersive, est à découvrir sur le parc pendant la période d’halloween également, orchestrée par la tenancière Mauricette et ses serviteurs fantomatiques.
En dépit d’une légère appréhension au départ, j’ai passé une bonne soirée au Parc Astérix. Les personnages, toujours prêts à surprendre et à faire sursauter les visiteurs à chaque coin du parc, ce qui contribuent à une expérience intense.
Entre frissons, spectacles et attractions, la nocturne « Peur sur le Parc » réussit à offrir un équilibre parfait entre adrénaline et divertissement.
