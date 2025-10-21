Parc Astérix : J’ai testé la nocturne "Peur sur le Parc"... et j’ai (vraiment) eu peur ! (Vidéo)

Dès l’entrée dans le parc, l’adrénaline monte immédiatement. Tout au long de la soirée, l’ambiance maintient une tension constante, comme si les visiteurs devenaient les acteurs d’un film d’horreur.



Personnages effrayants, zones de peur, spectacles et animations sont autant d’éléments soigneusement pensés pour provoquer des frissons à chaque instant.



Même si " 80 % du parc restent accessibles aux familles " précise le parc et que les zones de peur sont clairement délimitées, l’ambiance générale des nocturnes reste très intense et potentiellement effrayante pour les plus jeunes.



Un système de feux tricolores indique le niveau de frisson dans chaque zone : « Petit frisson » pour les enfants, « Frayeur modérée » pour toute la famille, et « Grosse terreur » pour les visiteurs les plus audacieux.



Des badges « repousse-monstres » sont distribués pour permettre aux enfants sensibles de circuler plus sereinement, mais hors maisons hantées, l’atmosphère reste globalement très immersive et saisissante.